Bupati dan Wakil Bupati HSU Ikuti Sholat Idul Adha 1442 H

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Kumandang takbir kumandang kebahagiaan. Silih berganti saling bersahutan takbir dikumandangkan.

Sejak pukul 07.00 WITA masyarakat Hulu Sungai Utara pergi ke masjid atau mushola terdekat untuk melaksanakan Sholat Idul Adha 1442 H berjamaah.

Tidak ketinggalan, Bupati HSU Drs. H. Abdul Wahid HK, MM, M.Si, Wakil Bupati HSU H. Husairi Abdi, Lc, Ketua DPRD HSU Almien Ashar Safari, SKM, M.Kes dan Ketua TP.PKK HSU Dra. Hj. Anisah Rasyidah Wahid, M.AP juga turut melaksanakan Sholat Ied di Mesjid Raya At-Taqwa Amuntai, Sealasa (20/7/2021)

Dengan tetap memenuhi protokol kesehatan Covid-19, pelaksanaan Sholat Idul Adha kali ini diimami oleh KH. Zainuddin Arif, dengan Bilal H. Aulia Noor Ilmi, dan Khatib KH .Said Masrawan, Lc.

KH. Said Masrawan, Lc Dalam khotbah nya mengatakan Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam, dimana seluruh umat Islam didunia melaksanakan ibadah kurban dan umat Islam di kota Mekkah melaksanakan ibadah haji.

Hari raya idul Adha juga memiliki sejarah tersendiri Serta mengajarkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT didalamnya. Yaitu kisah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS.

Pelajaran yg dapat dipetik didalamnya adalah Selalu yakin berbaik sangka pada Allah SWT. Dimana kita sebagai hamba Allah wajib yakin dan berbaik sangka pada Allah apapun situasi yg kita hadapi. Sebagaimana ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS menyembelih putranya Nabi Ismail AS. Berkat cinta dan keikhlasan Nabi Ibrahim AS maka digantikanlah Nabi Ismail AS dengan seekor kibas. Yang mana peristiwa tersebutlah kita peringati sebagai ibadah kurban setiap hari raya Idul Adha.

Kedua mau berusaha dan ikhtiar dalam mengatasi masalah dan kesulitan hidup. Sebagaimana perjuangan Ibunda Nabi Ibrahim yaitu Siti Hajar, yang berlali dari bukit Safa ke bukit Marwa sebanyak 7 kali untuk mendapatkan sumber makanan untuk Nabi Ismail AS dan akhirnya Allah keluarkan dari bawah kaki nabi Ismail AS yang kini disebut dengan air zamzam.

Doa dan harapan Nabi Ibrahim AS untuk keluarga dan masyarakat dan negaranya. Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk selalu berdoa bagi keluarga, masyarakat dan negerinya. memberikan contoh untuk selalu patuh kepada Allah patuh kepada perintah Allah SWT. Hingga kini Allah kabulkan dan jadikan negeri Arab yang semula tandus dan gersang menjadi berlimpah dengan keberkahan.

"Dari pelajaran yang kita ambil tersebut, terlebih lagi dalam situasi pandemi Covid-19 ini hendaknya kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, selalu berusaha dan berikhtiar mengatasi masalah serta selalu berdoa untuk keluarga, masyarakat dan negeri kita tercinta ini" ujar KH. Said Masrawan yang juga Ketua MUI HSU. (aol)