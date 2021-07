Jadwal Jam Tayang Liga Italia Pekan 1, Inter vs Genoa, Udinese vs Juventus, Sampdoria vs Milan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah jadwal jam tayang Liga Italia Serie A 2021/2022 pekan 1 dan 2, ada Inter Milan vs Genoa, Udinese vs Juventus, Sampdoria vs AC Milan.

Hak siar Liga Italia Serie A musim 2021/2022 di Indonesia masih dipegang TV Online Bein Sports. Belum ada konfirmasi apakah stasiun TV RCTI masih akan menyiarkan gratis Liga Italia.

Jadwal Liga Italia pekan pertama akan dimulai pada Sabtu (21/8) malam WIB, yang dibuka dua pertandingan Inter Milan vs Genoa dan Verona vs Sassuolo.

Sepasang laga tersebut bakal digelar pada Sabtu 21 Agustus dengan waktu kickoff alias sepak mula pukul 18.30 waktu setempat atau 23.30 WIB.

Jika Inter main paling awal pada pekan pertama, tetangga sekaligus klub rival sekota mereka, AC Milan bakal bertanding paling belakangan.

AC Milan yang musim lalu membayangi sang juara Inter di peringkat dua klasemen akan mengawali Serie A 2021-2022 dengan bertandang ke markas Sampdoria, Luigi Ferraris.

I Diavolo Rosso (Setan Merah), julukan AC Milan, akan mentas pada Senin (23/8/2021) atau Selasa (24/8/2021) dini hari pukul 01.45 WIB.

Selain Sampdoria vs AC Milan, partai Cagliari vs Spezia juga dipentaskan pada hari Senin 23 Agustus 2021 waktu Italia.

Sebanyak empat pertandingan dipanggungkan pada hari Minggu 22 Agustus 2021, yakni Bologna vs Salernitana, Udinese vs Juventus, Napoli vs Venezia, dan AS Roma vs Fiorentina.

Penyerang Inter Milan asal Belgia Romelu Lukaku merayakannya setelah membuka skor pada pertandingan sepak bola Liga Italia Serie A melawan Genoa pada 28 Februari 2021 di Stadion San Siro di Milan. (Filippo MONTEFORTE / AFP)

Jadwal jam main Liga Italia 2021-2022 (WIB)