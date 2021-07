Senggol Nama Ayu Ting Ting dan BCL, Aldi Taher Kini Woro-woro Berburu Janda Kaya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menyenggol nama para artis yang berstatus janda kaya seperti Ayu Ting Ting, Bunga Citra Lestari atau BCL bahkan Paris Hilton, Aldi Taher bikin ulah lagi.

Kali ini, mantan suami Dewi Perssik itu bikin woro-woro sedang mencari janda kaya.

Woro-woro itu diposting Aldi Taher dengan menyenggol nama Ayu Ting Ting, BCL, Paris Hilton dan Dato' Seri Dr. Hajah Vida pada Rabu, 21 Juli 2021.

"DICARI!!! Janda kaya untuk saya nikahi. Minat DM saya," tulis Aldi Taher.

Namun, janda kaya yang dimaksud Aldi Taher ternyata bukan untuk dinikahinya.

Melainkan, personel Trio Ubur-ubur tersebut tengah mencari model untuk video klip lagu terbarunya.

"Eh untuk model klip lagu saya 'Janda Kaya," sambung Aldi Taher.

Diketahui, usai mengeluarkan lagu 'Nissa Sabyan I Love You So Much', Aldi Taher akan mengeluarkan lagu terbarunya.

Namun, belum diketahui kapan lagu 'Janda Kaya' yang dinyanyikan Aldi Taher tersebut akan dirilis.

Postingan ini ramai komentar netizen.