Cantik di Usia 44 Tahun, ini Cara Sarah Azhari Bikin Orang Terpapar Covid-19 Jadi Happy

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sarah Azhari merilis lagu berjudul Dance to Survive dengan balutan musik bergenre EDM.

Ya, model dan artis ini menyebut itu adalah salah satu cara dia untuk membuat orang bahagia di situasi pandemi Covid-19.

Lewat lagu ini, artis berusia 44 tahun ini menyisipkan misi memberi semangat untuk setiap orang.

“Karena saya pengin bikin orang happy saja dengan EDM style music seperti ini. Saya pikir kenapa enggak, seperti yang tadi saya bilang, saya enggak mau nyanyi lagu yang terlalu sedih dulu untuk saat ini, karena banyak orang sedih,” kata Sarah Azhari dikutip Kompas.com dari kanal YouTube Beepdo, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Insiden Baim Wong Terjatuh Saat Gendong Kiano Terekam, Paula Verhoeven Panik

Baca juga: Potret Anak Gadis Desy Ratnasari Saat Rayakan Ulang Tahun, Nasywa Pilih Sederhana di Usia 19 Tahun

“Jadi saya mau bangunin orang, ‘come on, come on, wake up’, dance dikit biar happy,” tambah Sarah Azhari tersenyum.

Terlebih untuk mereka yang terpapar Covid-19.

“Memang orang kalau Covid itu enggak boleh stres lho, semakin dia stres semakin dia sakitnya parah,” tutur Sarah lagi.

“Itu dia saya punya planning enggak mau lagu terlalu sedih, maunya lagu yang happy yang bisa membangkitkan semangat orang, apalagi orang yang sedang sakit,” tambah Sarah.

Singel Dance to Survive sudah bisa didengarkan melalui platform digital musik.

Seperti yang dilansir Banjarmasinpost.co.id dari Kompas.com dengan judul "Pilih Genre EDM, Sarah Azhari: Saya Pengin Bikin Orang Happy ".

Baca juga: Paras Rupawan Putri Cut Tary Curi Perhatian, Intip Kondisi Sidney yang Kini Beranjak Dewasa

Baca juga: Penampilan Luna Maya Berbusana Tradisional Bali Picu Reaksi Bunga Zainal & Yuni Shara, Ini Fotonya