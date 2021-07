Harga Bitcoin Hari Ini Naik 8 Persen Jadi US$ 32.000, Lagi-lagi Ulah Bos Tesla

Bitcoin. Harga Bitcoin Hari Ini Naik 8 Persen Jadi US$ 32.000, Ini Penyebabnya

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga crypto currency Bitcoin hari ini tembus US$ 32.000, setelah hampir terjungkal di angka US$ 30.000.

Kenaikan harga uang kripto populer itu tidak terlepas dari cuitan bos Tesla, Elon Musk.

Lagi-lagi pernyataan Elon Musk berhasil mengatrol nilai Bitcoin.

Seperti dilansir dari kontan.co.id, Bitcoin mengalami kenaikan menembus US$ 32.000, melanjutkan rebound setelah menghapus sebagian besar keuntungannya untuk tahun ini.

Naiknya harga Bitcoin hari ini tidak terlepas dari pernyataan Elon Musk, bos Tesla. Harapan baru datang ketika Elon Musk, Jack Dorsey dan Cathie Wood berbicara dalam panel tentang masa depan Bitcoin.

Mata uang digital terbesar naik lebih dari 8% menjadi sekitar US$32.270 pada 14:27 di New York pada Rabu. Cryptos lainnya juga naik termasuk Ether dan Dogecoin, sementara Indeks Crypto Galaxy Bloomberg juga berada di zona hijau.

Musk, kepala eksekutif Tesla Inc., menegaskan kembali dukungannya terhadap Bitcoin, dengan mengatakan bahwa dia memiliki token bersama dengan Dogecoin dan Ethereum. Dia juga mengatakan Space Exploration Tecnologies Corp. juga memiliki Bitcoin, seperti perusahaan mobil listrik milik Musk.

Bitcoin bangkit kembali setelah meluncur di bawah US$ 30.000 di awal minggu. “Ketakutan di pasar adalah jika Bitcoin menembus di bawah US$ 30.000, harga akan bergerak lebih rendah secara drastis,” kata Naeem Aslam, kepala analis pasar Ava Trade Ltd.

“Pada kenyataannya, bukan itu yang kita lihat. Harga Bitcoin telah stabil, dan kami belum melihat adanya penjualan yang panik,” tambahnya.

Bitcoin dan cryptocurrency lainnya telah jatuh sejak pertengahan Mei, menghapus sekitar US$ 1,3 triliun dari nilai pasar mereka.