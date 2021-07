Klasemen Sepakbola Olimpiade 2021 & Hasil Akhir Lengkap Brasil vs Jerman, Meksiko vs Prancis

Inilah Klasemen Sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 setelah hasil akhir Brasil vs Jerman dan Meksiko vs Prancis.

Hasil Olimpiade 2021 hari ini Kamis (22/7/2021) di cabang olahraga (cabor) sepak bola putra antara Brasil vs Jerman (Grup D) berakhir dengan skor 4-2.

Sementara itu, terjadi kejutan ketika duel Meksiko vs Prancis (Grup A) ditutup 4-1 dan Mesir vs Spanyol (Grup C) usai tanpa gol 0-0. Klasemen Sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 lengkap ada di artikel ini.

Meskipun terjadi kebuntuan hingga turun minum, Meksiko terbang tinggi di babak kedua untuk membuka kampanye Olimpiade mereka dengan kemenangan 4-1 atas Perancis," keterangan di laman resmi Tokyo 2020.

Meksiko yang tampil dengan kiper Guillermo Ochoa (36 tahun) lebih banyak mencetak peluang dibandingkan Perancis pada babak pertama.

Namun, gol bagi El Tri harus menunggu hingga awal babak kedua. Menit 47, Alexis Vegas penyerang Guadalaraja sukses membobol gawang Perancis yang dikawal Paul Bernardoni.

Sebastian Cordova melebarkan jarak berselang 8 menit.

Meskipun Andre Pierre Gignac bisa memperkecil kekalahan dari titik penalti, El Tri memegang kendali permainan.

Meskipun berbagi penguasaan bola, Meksiko tampak lebih tajam dengan menghasilkan 14 tembakan (6 tepat sasaran) dalam 90 menit.

Sebaliknya, Perancis hanya 9 percobaan (5 on target).