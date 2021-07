LINK Live Score Lyon vs Villarreal Laga Pramusim Jelang Liga Spanyol Malam Ini, Tak Live RCTI & Mola

Jadwal Lyon vs Villarreal Laga Pramusim Jelang Liga Spanyol, Jumat (23/7/2021) dinihari. Link Live Score ada di sini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan duel Lyon vs Villarreal di laga pramusim jelang Liga Spanyol bergulir, Jumat (23/7/2021) dinihari. Tak bisa diakses via Siaran Langsung RCTI dan Live Streaming Mola TV, tapi via Live Score.

Live Streaming Lyon vs Villarreal pada laga pramusim jelang Liga Spanyol tak ada yang menyiarkan via Siaran Langsung TV Nasional ataupun Live Streaming TV Online. Laga ini bisa dipantau via Live Score mulai pukul 01.00 WIB.

Siaran Langsung Lyon vs Villarreal di Jadwal pramusim jelang Liga Spanyol ini tak Siaran Langsung RCTI ataupun diakses via Live Streaming Mola TV. Prediksi lengkap serta link live score ada di artikel.

Meski tak ada Live Streaming Lyon vs Villarreal yang disiarkan langsung dari Stadion Pinatar Arena Football Center, Spanyol, namun Live Score laga pramusim jelang Liga Spanyol ini bisa diakses di artikel ini.

Kedua tim terakhir kali bertemu di kompetisi Liga Eropa 2018.

Lyon selaku wakil Ligue 1 Perancis kala itu memenangkan duel dengan agregat 4-1. Akan tetapi, Villarreal yang kali ini sudah menjadi tim yang lebih kuat.

Klub LaLiga Spanyol besutan Unay Emery ini baru saja memenangkan trofi Liga Eropa 2020/2021 usai mengalahkan Manchester United di partai final dan berhak mendapat jatah Liga Champions musim depan kendati di LaLiga hanya finis di posisi 8.

Di pihak lain, musim lalu Lyon absen di kompetisi Eropa serta mengakhiri klasemen Ligue 1 Perancis di posisi 4 dengan 76 poin.

Atas raihan di Ligue 1, maka skuad Peter Bosz akan kembali mewakili Perancis di Liga Eropa musim depan bersama Marseille.

Duel kontra Villarreal tampaknya tepat untuk menguji sejauh mana kesiapan Lyon mengarungi musim baru.