LINK Nonton TV Online Brazil vs Jerman Live TVRI Sepakbola Olimpiade 2021 Mulai Jam 18.30 WIB

Link Live Streaming Brasil vs Jerman di laga sepakbola Olimpiade 2021, Kamis (22/7/2021)

Saksikan Live Streaming Brasil vs Jerman ( Brazil vs Jerman ) di laga sepakbola Olimpiade 2021, Kamis (22/7/2021)

Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 cabor sepakbola tersaji pertandingan Brasil vs Jerman ( Live Streaming Brazil vs Jerman ) mulai pukul 18.30 WIB

Brasil vs Jerman ( Brazil vs Jerman ) yang dihelat di Stadion Ajinomoto ini akan menjadi duel perdana Grup A di Olimpiade 2021.

Kedua tim melakukan persiapan yang tak main-main jelang dimulainya laga pembuka Olimpiade Tokyo 2020.

Laga pembukaan Grup D ini sekaligus menjadi perjumpaan pertama bagi kedua negara setelah Final Olimpiade 2016 lalu.

Tentunya, aroma balas dendam akan sedikit terasa dari kubu Jerman di laga nanti.

Kala itu bermain di Maracana, Neymar membawa Brasil unggul terlebih dahulu. Jerman lalu bisa menyamakan skor di paruh kedua melalui gol Max Meyer.

Lantaran tak ada gol lagi, maka pertandingan harus diselesaikan lewat adu penalti.

Renato Augusto, Marquinhos, Rafinha, dan Luan sukses menjebol gawang Jerman yang dikawal Timo Horn kala itu.

Sedangkan 4 penendang pertama Jerman juga berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Mereka adalah Matthias Ginter, Serge Gnabry, Julian Brandt, dan Niklas Sule.