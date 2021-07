Prediksi & Live Streaming Liverpool vs Mainz Laga Pramusim Jelang Liga Inggris, Racikan Jurgen Klopp

Prediksi dan Live Streaming Liverpool vs Mainz di laga pramusim jelang Liga Inggris, Jumat (23/7/2021) pukul 23.15 WIB via Live Streaming Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan Live Streaming Liverpool vs Mainz di laga pramusim jelang Liga Inggris yang berlangsung pada Jumat (23/7/2021) pukul 23.15 WIB. Duel di Stadion Das.Goldberg, Grödig, ini dapat ditonton melalui Live Streaming Vidio.com

Bagi The Reds, pertandingan Liverpool vs Mainz ini merupakan partai ketiga dalam rangkaian jadwal pramusim mereka jelang bergulirnya Liga Inggris 2021/2021. Laga ini tayang via Live Streaming TV Online Vidio.com

Prediksi dan Link Live Streaming Liverpool vs Mainz via Live Streaming Vidio.com ada di artikel ini. Sebelumnya, pasukan arahan Jürgen Klopp itu selalu bermain imbang 1-1 dalam mini game melawan Wacker Innsbruck dan Stuttgart.

Liverpool menurunkan dua tim berbeda saat itu. Laga masing-masing berlangsung 30 menit di Salzburg, Selasa (20/7/2021) waktu setempat.

Menyikapi performa anak asuhnya, Klopp mengaku cukup puas.

Menurutnya, ada harapan dari penampilan yang sudah ditunjukkan Alex Oxlade-Chamberlain dan kolega, meskipun hanya mampu mencetak satu gol dan selalu kebobolan.

“Saya senang dengan hasil tersebut, semuanya baik-baik saja. Ada sebuah harapan, sebenarnya cukup aneh jika saya di sini berkata,’Ya Tuhan, saya tidak sadar bahwa kami bisa memainkan sepak bola seperti ini,’ tetapi tidak masalah bagi saya dan sekarang kami terus bekerja,” ujar Jürgen Klopp, dikutip laman resmi klub.

Dalam partai tersebut tidak ada nama Virgil van Dijk dan Joe Gomez di lini belakang Liverpool. Klopp memasang duet Joel Matip dan Ben Davies saat melawan Wacker Innsbruck serta Kostas Tsimikas dengan Ibrahima Konate kala melawan Stuttgart.

Terkait peluang turunnya van Dijk dan Gomez dalam laga uji coba kontra Mainz kali ini, Klopp justru memberi sinyal negatif.

Sebab, bek sentral sang sang kapten itu masih bergelut dengan cedera.