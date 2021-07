Keunggulan All New NMAX 155 Connected yang Bikin Aktivitas Berkendara Terasa Nyaman

All New NMAX 155 Connected ABS dinilai menjadi pilihan yang tepat

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sepeda motor memang menjadi salah satu alat mobilitas favorit masyarakat khususnya mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Selain lebih praktis, sepeda motor dinilai efektif dalam menghadapi kemacetan lalu lintas sehingga dapat menghemat waktu tempuh.

Dalam menggunakan sepeda motor terkadang masyarakat juga tidak berkendara seorang diri (single riding), melainkan sering berboncengan atau membawa penumpang (tandem riding) di jok belakang. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak dari masyarakat yang menginginkan sepeda motor dengan tingkat kenyamanan maksimal.

Melihat kebutuhan tersebut, All New NMAX 155 Connected ABS dinilai menjadi pilihan yang tepat. Karena skutik premium satu ini, menyajikan beragam fitur unggulan yang mampu memberikan rasa #nyamanMAXImal saat sedang berkendara, baik itu seorang diri maupun saat berboncengan.

“Sebagai motor yang telah diakui mutu dan kualitasnya melalui puluhan penghargaan bergengsi, All New NMAX 155 Connected selalu dapat menghadirkan pengalaman berkendara yang menyenangkan. Dengan posisi riding yang rileks serta beberapa fitur pendukung lainnya, seperti suspensi belakang yang dapat disetel dan juga Jok yang panjang dan lebar. All New NMAX 155 Connected lebih nyaman digunakan untuk menunjang kebutuhan mobilitas harian maupun hobi seperti touring jarak jauh,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

All New NMAX 155 Connected ABS dinilai menjadi pilihan yang tepat (Yamaha Indonesia)

Adapun beberapa fitur pada All New NMAX 155 Connected ABS yang mendukung kenyamanan saat berkendara adalah sebagai berikut:

1. Posisi riding yang rileks

All New NMAX 155 Connected/ABS memiliki ruang pijakan kaki yang luas sehingga memungkinkan pengendaranya memiliki dua posisi riding yang berbeda. Posisi setang atau handle bar juga disesuaikan sebaik mungkin dengan pengendara guna menghadirkan posisi riding yang ergonomi sehingga nyaman untuk perjalanan jarak dekat maupun jauh.

2. Suspensi belakang yang bisa disetel

Tidak hanya posisi riding yang nyaman dan rileks, All New NMAX 155 Connected/ABS juga dilengkapi dengan rear sub-tank yang mampu mengoptimalkan redaman pada saat melewati jalan bergelombang ataupun rusak. Selain itu, suspensi belakang motor juga dilengkapi dengan dua tingkat penyetelan pre-load yang bisa dipilih sesuai dengan refrensi beban yang akan dibawa.

Biasanya saat sedang berkendara sendirian, posisi stelan pre-load berada di angka satu. Pada posisi ini karakter suspensi lebih lembut dan memang nyaman untuk single riding. Sementara ketika berboncengan, stelan pre-load bisa dirubah ke angka dua dimana posisi per menjadi lebih tertekan dan sedikit keras untuk mencegah terjadinya mentok atau bottoming saat sedang tandem riding melewati jalan bergelombang atau rusak.

Cara menyetel pre-load pada suspensi belakang All new NMAX 155 Connected/ABS juga mudah, hanya dengan bermodalkan obeng plus yang disediakan pada tool kit di bagasi motor. Cukup colok lubang di bagian plastik di atas sokbreker lalu putar searah jarum jam.

3. Jok panjang dan lebar

All New NMAX 155 Connected/ABS juga dilengkapi dengan jok yang panjang dan lebar sehingga pengendara dapat lebih leluasa mengatur posisi duduk. Kontur ganda pada jok juga memungkinkan penumpang yang duduk di posisi belakang merasa nyaman saat sedang tandem riding. (aol).