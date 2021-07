Lakukan Perawatan ini Agar Skutik Maxi Yamaha Milikmu Tetap dalam Kondisi Prima

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Penggantian oli mesin secara berkala merupakan salah satu bentuk perawatan motor yang penting untuk diperhatikan.

Karena dengan rutin mengganti oli, kondisi mesin motor akan lebih terawat sehingga performa atau tarikannya tetap optimal.

Oleh sebab itu penting bagi para pemilik motor untuk senantiasa mengecek dan memastikan oli mesin dalam kondisi yang layak pakai.

Bagi para konsumen pengguna motor Yamaha, khususnya yang menggunakan Connected model seperti All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected, pengecekan kondisi oli dapat dengan mudah dilakukan.

Karena bisa memanfaatkan aplikasi Y-Connect yang dapat menghubungkan motor dengan smartphone pengendara.

Bagi konsumen skutik premium Maxi Yamaha, disarankan untuk menggunakan oli full sintetik

dari Yamalube Super Matic yang kualitasnya sudah teruji dan terbukti. (Yamaha Indonesia)

Dalam mengganti oli motor, kualitas oli yang digunakan juga harus menjadi bahan pertimbangan.

Bagi konsumen skutik premium Maxi Yamaha, disarankan untuk menggunakan oli full sintetik dari Yamalube Super Matic yang kualitasnya sudah teruji dan terbukti.

“Penggantian oli secara berkala, baik berdasarkan jarak tempuh atupun waktu pemakaian, menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kondisi mesin motor tetap prima. Dan untuk membantu konsumen dalam merawat motor mereka, Yamaha menghadirkan fitur Y-Connect yang mempermudah konsumen MAXI Yamaha (connected model) dalam mengecek kondisi oli secara cepat melalui smartphone, dan juga menawarkan oli sintetik Yamalube Super Matic, yang diformulasikan khusus untuk merawat dan menjaga kinerja mesin skutik Maxi Yamaha secara optimal, sehingga dapat mendukung mobilitas penggunanya dalam menjalani rutinitas harian,” terang Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Secara spesifikasi, oli full sintetik Yamalube Super Matic yang memiliki SAE (Society of Automotive Engineers) atau tingkat kekentalan 10W-40 terbuat dari bahan kimia yang diproses dengan suhu, tekanan dan kondisi yang terjaga.

Bahan-bahan dan proses tersebut membuat molekul pada oli full sintetik menjadi lebih teratur dan seimbang.

Oli full sintetik tidak meninggalkan kerak, dapat melumasi hingga ke celah-celah mesin secara lebih optimal dan juga memaksimalkan tenaga (power) di setiap putaran mesin.

Selain itu, oli satu ini juga mampu bekerja secara maksimal di berbagai kondisi jalan dan cuaca serta membuat pemakaian bahan bakar menjadi lebih efisien

Bisa dikatakan Yamalube Super Matic ini adalah “Cinta Pertama Maxi Yamaha” karena diformulasikan bersamaan dengan mesin motor Maxi Yamaha dan telah digunakan sejak pertama kali skutik premium tersebut sampai ke tangan konsumen.

Yamalube Super Matic dapat dengan mudah dibeli di jaringan dealer resmi Yamaha dan bengkel kepercayaan konsumen.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, silakan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/ (aol)