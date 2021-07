Sang Ayah Meninggal Dunia, Vincent Rompies Berduka dan Unggah Lagu Bee Gees

BANJARMASINPOST.CO.ID - Vincent Rompies berduka. Sang ayah meninggal dunia pada Sabtu (24/7/2021) dini hari.

Ya, kabar tersebut datang dari unggahan kakak Vincent Rompies, Cliff Rompies.

Nah, ia mengunggah foto almarhum semasa hidup yang tengah duduk mengenakan pakain serba hitam.

"Telah berpulang ke rumah Bapa, Daddy dan Opa kami tercinta, Jan Rompies pada hari Sabtu 24 Juli 2021 jam 1:30 WIB," tulis Cliff dikutip Tribunnews, Sabtu (24/7/2021).

Baca juga: Potret Dekat Arya Saloka Curi Perhatian, ini Sosok Tania Ayu yang Sempat Main Bareng Dimas Anggara

Baca juga: Baru Bertemu Celine Evangelista, Stefan William Terciduk Beri Rayuan Pada Natasha Wilona

Cliff pun mengucapkan salam perpisahan untuk sang ayah.

"Selamat jalan ke Rumah Bapa yang Kudus," imbuhnya.

Sementara itu, Vincent sendiri terlihat mengunggah postingan dengan lagu "Bury Me Down By The River" dari Bee Gees.

"@Janrompies," tulisnya sambil menyematkan sejumlah emotikon cium.

Sahabatnya, Desta juga menuliskan ucapan duka. Melalui Instagram, Desta menyampaikan sebuah pesan manis untuk Jan Rompies.

"Selamat jalan Om @janrompies. Ajak karaoke papah ku disana ya Om," tulis Desta.

Baca juga: Penampilan Tipi Jabrik di Olimpiade Tokyo 2020 Picu Teriakan Luna Maya, Ini Sosoknya