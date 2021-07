Uang yang Dimiliki Cinta Laura Tak Mampu Beli Jet Pribadi, Boy William Kulik Level Kekayaannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sebagai artis yang sudah go internasional, Cinta Laura tentunya memiliki kekayaan yang tak bisa dianggap remeh.

Meski begitu, Cinta Laura jarang memperlihatkan atau memamerkan kekayaannya pada publik.

Cinta Laura memang tidak pernah sama sekali menunjukkan kehidupan mewahnya ke hadapan publik.

Meski begitu, apa yang dimiliki Cinta Laura saat ini membuatnya memiliki kehidupan yang nyaman.

Pengakuan dari Cinta Laura itu terekam di kanal YouTube Boy William dalam konten #5MENITAJA yang tayang pada Sabtu 24 Juli 2021.

Pada konten #5MENITAJA, Boy Willam memberikan tanya jawab pada tamu yang di undangnya ke kanal YouTubenya.

Adapun pertanyaan Boy William ialah seberapa kaya Cinta Laura dari rentang angka satu hingga hingga sepuluh.

"Maybe seven (kemungkinan tujuh) .. Six and a half (enam setengah)," ucap Cinta Laura.

Menurut penyanyi berusia 27 tahun itu merasa nyaman dengan uang yang dimiliki saat ini walaupun tak bisa membeli sebuah jet pribadi.

"Aku enggak bisa beli private jet tapi aku punya uang cukup untuk bisa hidup nyaman," ujarnya.