BERLANGSUNG! Link Gratis Nonton Brasil vs Pantai Gading Sepakbola Olimpiade Tokyo, Live Indosiar

Sedang Berlangsung link Live Streaming sepakbola Olimpiade Tokyo 2021 Brazil vs Pantai Gading

Live Streaming Brasil vs Pantai Gading di laga sepakbola Olimpiade 2021, Minggu (25/7/2021). Amad Diallo vs Richarlison.

Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 cabor sepakbola tersaji pertandingan Brasil vs Pantai Gading mulai pukul 15.30 WIB.

Brasil vs Pantai Gading yang dihelat di Stadion Ajinomoto ini akan menjadi duel perdana Grup A di Olimpiade 2021.

Selain Brasil vs Pantai Gading, Kedua tim melakukan persiapan yang tak main-main jelang dimulainya laga Olimpiade Tokyo 2020.

Kedua tim sama-sama meraih hasil positif pada laga perdana, Kamis (22/7/2021) lalu.

Pantai Gading menang tipis 2-1 atas Arab Saudi, sementara Brasil menumbangkan Jerman dengan skor 4-2.

Richarlison, pemain yang baru saja memperkuat timnas senior Brasil di Copa America 2021, mampu menorehkan hattrick dalam laga perdana Olimpiade. Uniknya, 3 gol tersebut dibukukan hanya dalam tempo 30 menit.

"Itu adalah hattrick pertama saya [untuk Brasil]. Mimpi yang menjadi kenyataan, terlebih lagi mengenakan jersey No10 yang terkenal di negara saya," kata penyerang klub Everton tersebut.

Dengan hasil itu, Brasil kini memimpin klasemen sementara Grup D dengan raihan 3 poin. Pantai Gading yang juga memiliki poin sama, duduk di peringkat 2 lantaran kalah selisih gol.

Jika menang dalam laga besok sore, langkah Brasil untuk lolos ke babak berikutnya akan semakin mudah.