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Olimpiade Tokyo 2020

Live Indosiar! Link Streaming Australia vs Spanyol via TV Online Olimpiade Tokyo, Tak Boleh Remeh

Inilah prediksi Australia vs Spanyol serta Link Live Streaming TV Online Indosiar untuk menonton gratis Olimpiade Tokyo 2020 hari ini

Editor: Rahmadhani
zoom-inlihat foto Live Indosiar! Link Streaming Australia vs Spanyol via TV Online Olimpiade Tokyo, Tak Boleh Remeh
AFP/ASANO IKKO
Pemain Spanyol Marco Asensio (tengah) melakukan tendangan bebas pada pertandingan sepak bola babak pertama grup C putra Olimpiade Tokyo 2020 antara Mesir dan Spanyol di Sapporo Dome di Sapporo pada 22 Juli 2021. Spanyol melawan Australia pada laga kedua yang akan disiarkan langsung serta Live Streaming TV Online Indosiar hari ini Minggu (25/7/2021). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah prediksi Australia vs Spanyol serta Link Live Streaming TV Online Indosiar untuk menonton gratis Olimpiade Tokyo 2020 hari ini Minggu (25/7/2021).

Jadwal siaran sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 antara Australia vs Spanyol adalah pada jam jam 17.30 WIB lewat siaran Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com.

Link Live Streaming Sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 bisa diakses lewat tautan yang ada di akhir berita.

Simak juga cara menonton gratis Live Streaming Olimpiade Tokyo 2020 di akhir berita

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Laga penting akan dilakoni Spanyol di pertandingan kedua Grup C Cabang Sepak Bola Olimpiade 2021.

Australia akan menjadi lawan yang sulit bagi Spanyol kali ini.

Datang ke Olimpiade sebagai kuda hitam, Australia menulis salah satu kisah sukses dengan mengalahkan Argentina di laga perdana.

Gol-gol dari Lachlan Wales dan Marco Tilio membuat Argentina harus menelan pil pahit dengan tumbang 0-2 di laga perdana.

Tim asuhan Graham Arnold ini mulai mendapatkan angin ketika Francisco Ortega dari Argentina mendapatkan kartu merah.

Ini adalah kemenangan perdana Australia dalam 4 edisi olimpiade terakhir.

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Olimpiade Tokyo 2020
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Sumber: Tribunnews
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