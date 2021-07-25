Olimpiade Tokyo 2020
Live Indosiar! Link Streaming Australia vs Spanyol via TV Online Olimpiade Tokyo, Tak Boleh Remeh
Inilah prediksi Australia vs Spanyol serta Link Live Streaming TV Online Indosiar untuk menonton gratis Olimpiade Tokyo 2020 hari ini
BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah prediksi Australia vs Spanyol serta Link Live Streaming TV Online Indosiar untuk menonton gratis Olimpiade Tokyo 2020 hari ini Minggu (25/7/2021).
Jadwal siaran sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 antara Australia vs Spanyol adalah pada jam jam 17.30 WIB lewat siaran Indosiar & Live Streaming TV Online Vidio.com.
Link Live Streaming Sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 bisa diakses lewat tautan yang ada di akhir berita.
Simak juga cara menonton gratis Live Streaming Olimpiade Tokyo 2020 di akhir berita
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Laga penting akan dilakoni Spanyol di pertandingan kedua Grup C Cabang Sepak Bola Olimpiade 2021.
Australia akan menjadi lawan yang sulit bagi Spanyol kali ini.
Datang ke Olimpiade sebagai kuda hitam, Australia menulis salah satu kisah sukses dengan mengalahkan Argentina di laga perdana.
Gol-gol dari Lachlan Wales dan Marco Tilio membuat Argentina harus menelan pil pahit dengan tumbang 0-2 di laga perdana.
Tim asuhan Graham Arnold ini mulai mendapatkan angin ketika Francisco Ortega dari Argentina mendapatkan kartu merah.
Ini adalah kemenangan perdana Australia dalam 4 edisi olimpiade terakhir.
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