Postingan Arya Saloka Kala Henny Ibu Amanda Manopo Meninggal, si Aldebaran Ikatan Cinta Mohon Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ibu aktris Amanda Manopo yakni Henny Manopo meninggal dunia. Arya Saloka yang juga pemain Sinetron Ikatan Cinta ikut bereaksi.

Henny Manopo dikabarkan meninggal dunia pada usia 53 tahun setelah terkena Covid-19 beserta komorbid (penyakit penyerta) stroke pada Minggu (25/7/2021) petang.

Sejumlah artis termasuk para pemain Sinetron Ikatan Cinta ikut berduka. Mulai Arya Saloka, Glenca Chysara sampai Fara Shakira.

Pemeran Elsa di Ikatan Cinta, Glenca Chysara menyemangati Manda dengan mengunggah foto Amanda Manopo tengah tersenyum.

"I love u Nda," tulis Glenca melalui @glencachysaraofficial pada Minggu petang.

Demikian pula pemeran Rossa, Sari Nila menyampaikan ucapan duka cita melalui unggahan terbarunya.

"Sending my Love and Prayer.... be strong my girl.. i know you are @amandamanopo (tanda hati) 'Tight hugs',

(Kirimi cinta dan doaku, kuatlah sayangku, aku tahu kamu seperti apa (peluk erat)," ungkap Sari Nila melalui @sarinila16

Sementara admin akun Instagram Fara Shakila yang memerankan Reyna menyampaikan kata duka cita kepada Manda.

"sabar dan tabah ya kak @amandamanopo ..kita semua syang kakak," tulis @farashakila2015.