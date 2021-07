Ucapan Venna Melinda Usai Verrell Bramasta Temui Natasha Wilona, Athalla Naufal Bikin Salah Tingkah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya Verrell Bramasta ajak Venna Melinda dan Athalla Naufal temui Natasha Wilona. Hal ini picu ragam reaksi para fans.

Vanyak yang semringah hingga berdoa agar Verrell Bramasta dan Natasha Wilona berjodoh.

Kini Verrell Bramasta tak datang sendirian, ada Venna Melinda dan Athalla Naufal di rumah Natasha Wilona.

Itu dinyatakan sendiri oleh Venna Melinda melalui Instagram-nya @vennamelindareal, Sabtu (24/7/2021) malam.

"Thank you @natashawilona12 for your time and sharing,,,, stay healthy,,,,,," ucap Venna dalam caption unggahannya.

Pada salindia kedua, Venna merekam momen ketika kedua anaknya tengah bercengkerama ringan dengan Wilo, sapaan akrab Natasha Wilona.

Senyuman Putri Indonesia 1994 ini demikian semringah.

Apalagi melihat sikap Verrell Bramasta yang salah tingkah saat sang adik menanyakan sesuatu berkaitan dengan dia dan Wilo.

Padahal, Natasha Wilona tampak santai dengan beragam berondongan pertanyaan dari Athalla nanti.

Ada potongan percakapan untuk konten Natasha Wilona dalam beberapa hari atau minggun ke depan.

