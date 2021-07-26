Olimpiade Tokyo 2020
Hasil Olimpiade Tokyo Cabor Badminton Hari Ini : Kalah, Praveen/Melati Lolos Sebagai Runner-up
Hasil badminton Olimpiade Tokyo 2021 hari ini Senin (26/7) tak berpihak pada ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti
BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil badminton Olimpiade Tokyo 2021 hari ini Senin (26/7) tak berpihak pada ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.
Mereka kalah dari pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) pada laga terakhir Grup C Olimpiade Tokyo 2020.
Bertanding di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Praveen/Melati kalah dalam dua game langsung dengan skor 13-21 dan 10-21.
Meski kalah, Praveen/Melati tetap dipastikan tetap lolos ke perempat final Olimpiade Tokyo 2020.
Namun, Praveen/Melati harus puas lolos ke perempat final Olimpiade Tokyo 2020 dengan status runner-up Grup C.
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Di sisi lain, Watanabe/Higashino berhak lolos ke perempat final Olimpiade Tokyo 2020 dengan status juara Grup C setelah berhasil menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan.
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Jalannya pertandingan Praveen/Melati vs Watanabe/Higashino:
Pada awal gim pertama, Watanabe/Higashino langsung unggul cepat 8-0. Watanabe/Higashino tampil sangat solid dan sukses menekan Praveen/Melati sejak awal.
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