Breaking News:

Olimpiade Tokyo 2020

Hasil Olimpiade Tokyo Cabor Badminton Hari Ini : Kalah, Praveen/Melati Lolos Sebagai Runner-up

Hasil badminton Olimpiade Tokyo 2021 hari ini Senin (26/7) tak berpihak pada ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti

Editor: Rahmadhani
zoom-inlihat foto Hasil Olimpiade Tokyo Cabor Badminton Hari Ini : Kalah, Praveen/Melati Lolos Sebagai Runner-up
AFP/OLI SCARFF
Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti meraih gelar juara nomor ganda campuran All England Open 2020 setelah mengalahkan wakil Thailand, Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai, di Arena Birmingham, Minggu (15/3/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil badminton Olimpiade Tokyo 2021 hari ini Senin (26/7) tak berpihak pada ganda campuran Indonesia, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti.

Mereka kalah dari pasangan Jepang, Yuta Watanabe/Arisa Higashino (Jepang) pada laga terakhir Grup C Olimpiade Tokyo 2020.

Bertanding di Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, Jepang, Praveen/Melati kalah dalam dua game langsung dengan skor 13-21 dan 10-21.

Meski kalah, Praveen/Melati tetap dipastikan tetap lolos ke perempat final Olimpiade Tokyo 2020.

Namun, Praveen/Melati harus puas lolos ke perempat final Olimpiade Tokyo 2020 dengan status runner-up Grup C.

Baca juga: Live Indosiar & TVRI! Link Streaming Online Badminton Olimpiade Tokyo Hari Ini, Ada Marcus/Kevin

Di sisi lain, Watanabe/Higashino berhak lolos ke perempat final Olimpiade Tokyo 2020 dengan status juara Grup C setelah berhasil menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan.

Baca juga: Marcus Fernaldi Gideon, Sempat Keluar dari Cipayung Kini Diandalkan Rebut Emas Olimpiade 2020

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jalannya pertandingan Praveen/Melati vs Watanabe/Higashino:

Pada awal gim pertama, Watanabe/Higashino langsung unggul cepat 8-0. Watanabe/Higashino tampil sangat solid dan sukses menekan Praveen/Melati sejak awal.

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Olimpiade Tokyo 2020
Hasil Olimpiade Tokyo
Praveen Jordan/Melati Daeva
Hasil Badminton
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait :#Olimpiade Tokyo 2020
Ikuti kami di
Video Pilihan
Temukan Bansos Sembako di Tuban Hanya Dibagi 2 Bulan, Risma Mengamuk: Saya Bongkar, ke Mana Uangnya
Temukan Bansos Sembako di Tuban Hanya Dibagi 2 Bulan, Risma Mengamuk: Saya Bongkar, ke Mana Uangnya

tribun belanja

Produk Terbaru

SOLUSI MARTHA TILAAR ORGANIC RENEWAGE FACE CLEANSER/140

SOLUSI MARTHA TILAAR ORGANIC RENEWAGE FACE CLEANSER/140

Rp. 274.700
Bright Clean Hand Sanitizer Gel Fantasy 200 ml

Bright Clean Hand Sanitizer Gel Fantasy 200 ml

Rp. 37.100
Sariayu Color Trend 2019 Hydra Lip Tint WI 02

Sariayu Color Trend 2019 Hydra Lip Tint WI 02

Rp. 64.700
Sariayu Color Trend 2019 Lite Lip Cream WI 01

Sariayu Color Trend 2019 Lite Lip Cream WI 01

Rp. 91.200
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan