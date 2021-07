Here We Go! Raphael Varane Gabung Manchester United, Kesepakatan dengan Madrid Tercapai

Rafael Varane berpose di Etihad Stadium jelang laga Man City vs Real Madrid dalam leg 2 babak 16 besar Liga Champions 2019/2020. Varane dilaporkan oleh Fabrizio Romano sudah deal dengan Manchester United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Realisasi transfer pemain Real Madrid Raphael Varane ke Manchester United segera terjadi.

Rumor yang terus berembus di bursa transfer musim panas tersebut tampaknya semakin nyata, setelah pakar transfer kenamaan, Fabrizio Romano, mengumumkan kesepakatan antar kedua klub.

Hampir semua pengumuman yang dilakukan oleh Fabrizio Romano yang terkenal dengan jargon 'Here We Go!' itu selalu benar.

Termasuk saat ia mengumumkan transfer Jadon Sancho ke Man United beberapa waltu lalu.

Kali ini, masih lewat akun Twitter-nya, Fabrizio Romano memastikan Varane akan bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2021.

Menurut Romano, kesepakatan transfer bek timnas Prancis itu sudah hampir selesai.

Baca juga: Perampingan Skuad Chelsea oleh Thomas Tuchel, Juara Liga Champions itu Kini Punya 36 Pemain

Baca juga: Pemain Spesial Liverpool Pengganti Coutinho, Sinyal Klopp Gunakan Wonderkid di Lini Tengah The Reds

Kini, Manchester United dan Real Madrid tinggal menyelesaikan beberapa detail dalam kesepakatan tersebut sebelum transfer Varane diresmikan.

Namun, dalam cuitan tersebut, Romano tak membeberkan nominal transfer Varane ke Manchester United.

Jika proses tersebut berjalan lancar, maka Varane akan menjadi rekrutan ketiga Setan Marah di jendela transfer musim panas ini.

Sebelumnya sudah ada Tom Heaton dan Jadon Sancho yang merapat ke Old Trafford.