Kancing Baju Jessica Iskandar Jadi Sorotan di Foto Unggahan Soal PPKM, Ibu El Barack Pamer Foto

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kini Jessica Iskandar kembali pamer foto seksi, ibunda dari El Barack malah lepas 4 kancing bajunya. Postingannya soal PPKM jadi sorotan.

Ya, kehidupan Jessica Iskandar memang kerap mencuri perhatian publik.

Padahal, sebelumnya mendapat teguran dari sang ibunda lantaran kerap tampil seksi.

Bahkan Jessica Iskandar pun kala itu mengaku kapok dan berjanji pada sang ibu untuk tidak akan tampil seksi lagi.

Namun, entah apa yang terjadi, kali ini wanita yang akrab disapa Jedar itu justru membuat kaum hawa keringat dingin.

Bagaimana tidak, dalam salah satu unggahannya di Instagram, ibunda El Barack itu kembali tampil seksi.

Wanita 33 tahun itu menampilkan foto dengan pose membuka 4 kancing atas baju yang dikenakannya.

Dia membubuhkan sebuah pesan dalam unggahan itu.

Jessica Iskandar ((Instagram Jessica Iskandar))

“Semangat ya PPKMnya! We can do it! #bali,” tulis Jessica di akun Instagram miliknya.

Belakangan, Jessica Iskandar memang tinggal di Bali.

