Ada Pesan Arya Saloka dan Glenca Chysara, Ini Sikap Amanda Manopo Saat Rekan Ikatan Cinta Ucap Duka

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemain Ikatan Cinta turut berduka, Arya Saloka hingga Glenca Chysara beri kata duka cita pada Amanda Manopo.

Diketahui, Ibunda Amanda Manopo yakni Henny Manopo meninggal pada usia 53 tahun pada Minggu (25/7/2021) petang.

Sikap tegar ditunjukkan Amanda Manopo, Arya Saloka juga memposting kalimat duka lewat insta storynya.

"Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Semoga mami henny diberikan tempat terbaik di sisiNya, aamiin," tulisnya.

Pemeran Aldebaran itu juga meminta fans mendoakan Amanda Manopo dan keluarga agar selalu sehat dan kuat.

Baca juga: Nasib Gaji Karyawan Raffi Ahmad dan Nagita Imbas PPKM Berlanjut Terungkap, Ivan Gunawan Dapati Fakta

Baca juga: Nasib Chetryn Kakak Kandung Betrand Peto di Momen Ulang Tahun, Kondisi Dapur Ferdy di NTT Terekam

Sementara itu pemeran Elsa di Ikatan Cinta, Glenca Chysara menyemangati Manda dengan mengunggah foto Amanda Manopo tengah tersenyum.

"I love u Nda," tulis Glenca melalui @glencachysaraofficial pada Minggu petang.

Demikian pula pemeran Rossa, Sari Nila menyampaikan ucapan duka cita melalui unggahan terbarunya.

"Sending my Love and Prayer.... be strong my girl.. i know you are @amandamanopo (tanda hati) 'Tight hugs',

(Kirimi cinta dan doaku, kuatlah sayangku, aku tahu kamu seperti apa (peluk erat)," ungkap Sari Nila melalui @sarinila16