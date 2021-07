Kota Banjarbaru Terapkan PPKM Level 4, Harga Beras Masih Stabil di Pasar Bauntung Banjarbaru

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - PPKM level 4 di Kota Banjarbaru, belum begitu berdampak terhadap komoditi utama pangan beras. Stok beras di pasaran masih aman tersedia dan harganya relatif stabil.

Salah seorang pedagang beras di Pasar Bauntung Banjarbaru, Fitriadi, mengaku sementara ini belum menaikkan harga beras karena kondisi pasar relatif stabil.

"Beras unus dijual Rp 11 ribuan Untuk jenis mayang biasanya Rp 12.500 per liter. Sedang beras harga Jambon normal. Kalau jenis beras Siam kami stok sudah habis, " rinci Fitriadi, Selasa (27/7/2021).

Ada pun pedagang lainnya, Ipiansyah mengaku juga belum menaikkan harga beras karena masih menjual stok yang lama.

Baca juga: Vaksinasi Massal Covid-19 Tahap II Oleh Polres Tapin Disambut Antusias Masyarakat dan Kaum Lansia

Baca juga: Update Covid-19 Banjarbaru: Meninggal 3, Positif 21, Sembuh 87

Baca juga: Penyakit Jamur Hitam Juga Disebut Efek Samping Obat Ini, Begini Kata Kemenkes

"Kami jual beras yang paling murah cihirang per liter Rp 7500 se liter. Siam Rp 10. 000 per liter. Kalau Mayang Rp 12.000. Kalau unus Rp 11.000 an," kata Ipiansyah

Dijelaskan Ipiansyah stok yang ada habis sekitar 4 harian. "Kalau habis kami tergantung petani dan pabrik. Kalau harga dipabrik naik, maka saya juga jual beras di pasar akan dinaikkan juga harga," kata dia.

(banjarmasinpost /Nurholis Huda)