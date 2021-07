Satu Kalimat Arya Saloka Soal Penyebab Jatuh Cinta pada Putri Anne Bikin Nadya Mulya Tercengang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne ikut tersorot setelah Sinetron Ikatan Cinta booming di televisi.

Bahkan, banyak fans sinetron yang dibintangi Amanda Manopo itu yang mengusik rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne.

Nah, pada Agustus 2021 ini, Arya Saloka dan Putri Anne akan merayakan annversary pernikahan mereka yang ke-4.

Diketahui, Arya Saloka dan Putri Anne memutuskan menikah pada 2017 silam.

Baca juga: Hilang dari Ikatan Cinta, Kabar Amanda Manopo Pasca Berduka Diungkap Chika Waode dan Glenca Chysara

Baca juga: Penampakan Kamar Mandi Aparteman Syahrini dan Reino Barack, Jacuzzi Milik Incess Curi Perhatian

Dalam pernikahan ini, Arya Saloka dan Putri Anne juga sudah dikaruniai seorang putra yang lahir pada 2019 lalu.

Putra Arya Saloka dan Putri Anne itu diberi nama Ibrahim Jalal Ad Din Rumi atau akrab disapa Cha atau Aim.

Sebagai aktor yang tengah digandrungi kaum hawa saat ini, mungkin banyak yang penasaran apa yang membuat Arya Saloka jatuh hati ke Putri Anne.

Jawaban Arya Saloka pun membuat host Insert, Nadya Mulya kagum melansir dari wawancara Insert secara virtual bersama Arya Saloka, kemarin.

Dalam wawancara virtual itu, Nadya Mulia menanyakan apa hal yang ada dalam diri Putri Anne sehingga membuat Arya Saloka jatuh cinta.

"Sosok dari Anne yang membuat kamu begitu yakin she is the one itu apa?" tanya Nadya Mulya.