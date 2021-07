Cara Unik Chelsea untuk Gaet Erling Haaland, Konspirasi Jersey Liga Inggris Musim Depan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Cara unik Chelsea untuk coba gaet Erling Haaland. Konspirasi jersey Liga Inggris musim depan mirip Borussia Dortmund.

Warganet bereaksi ramai ketika Chelsea meluncurkan jersi anyar yang mirip kostum Borussia Dortmund. Apa ini pancingan buat menarik Erling Haaland?

Klub Liga Inggris, Chelsea, memamerkan seragam tempur mereka untuk laga tandang di Liga Inggris musim 2021-2022 pada Kamis (29/7/2021). Diketahui klub itu sedang berburu Erling Haaland di bursa transfer.

The Blues kembali menampilkan warna kuning pada jersi kedua yang sempat hilang beberapa musim terakhir.

Baca juga: SESAAT LAGI Ahsan/Hendra Main! Link Streaming TVRI Badminton Olimpiade Tokyo, Live Indosiar

Yang menarik adalah kostum ini diberi aksen garis hitam tipis.

Warna gelap juga melingkar di bagian lengan dan kerahnya.

Kombinasi kuning-hitam ini jelas mengingatkan orang kepada warna kebesaran Borussia Dortmund, klub di mana bidikan akbar Chelsea bercokol, Erling Haaland.

Di bursa transfer musim panas ini, The Blues memang gencar diberitakan bakal membajak bomber subur Norwegia tersebut ke London.

Media-media Inggris mewartakan Chelsea siap mengeluarkan dana gila-gilaan jika itu bisa mengeluarkan Haaland dari Jerman.

Four Four Two mencantumkan angka 170 juta pounds atau sekitar 3 trilun rupiah sebagai harga yang dipatok Dortmund jika ada klub yang mau membeli penyerang raksasa itu.