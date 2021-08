Dari Kondisi Motor hingga Badan, Hal Berikut ini Wajib Dipersiapkan oleh Para Pencinta Touring

BANJARMASINPOST.CO.ID – Bagi para bikers kegiatan touring baik sendiri ataupun bersama rekan komunitas menjadi salah satu cara menikmati aktivitas berkendara bersama motor.

Rute-rute dengan pemandangan yang indah dan menyajikan kondisi jalan yang beragam seperti pantai atau pegunungan, kerap dipilih karena dinilai mampu menghadirkan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan.

Dalam melakukan touring, khususnya yang menempuh jarak jauh, tentu banyak hal yang harus diperhatikan.

Baik itu terkait kondisi pengendara maupun sepeda motor.

Tujuannya untuk memastikan kelancaran dan keselamatan di perjalanan.

Oleh karena itu, penting bagi para bikers untuk mempersiapkan beberapa hal berikut ini sebelum melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan motor.

1. Cek Kondisi Kendaraan

Perjalanan jarak jauh tentu memerlukan kondisi motor yang prima, oleh karena itu sebelum melakukan touring pastikan Anda sudah melakukan pengecekan terhadap seluruh komponen motor seperti ban, oli, aki dan lainnya dimana semuanya dapat berfungsi dengan normal dan dalam kondisi baik.

Khusus konsumen Connected Model dari Yamaha (All New NMAX 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected), Anda dapat memanfaatkan fitur Y-Connect yang #canggihMAXImal pada motor untuk mengecek kondisi oli dan aki sebelum memulai perjalanan secara lebih praktis melalui smartphone.

“Kalo naik All New NMAX untuk touring bisa dibilang no worry (tidak khawatir). Karena sebelum melakukan touring, kita bisa cek kondisi motor seperti oli dan aki melalui aplikasi Y-Connect. Dan kita juga bisa mendapatkan notifikasi, apabila terjadi malfungsi pada motor. Dan kalo mau ke bengkel Yamaha terdekat bisa lihat di aplikasi My Yamaha Motor,” terang Acho, Biker All New NMAX 155 yang juga anggota Komunitas Jakarta Max Owner (JMO) serta Presiden Indonesia Max Owner periode 2015-2017.