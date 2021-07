Haico VDV Kembali Bagikan Potret Bersama Rangga Azof Jadi Perhatian, Banyak Didoakan Berjodoh

BANJARMASINPOST.CO.ID - Mulai jarang tampil bersama usai tamatnya Sinetron Samudra Cinta, Haico Van der Veken kembali bagikan potret kedekatannya dengan Rangga Azof.

Dipasangkan sebagai suami istri saat membintangi Sinetron Samudra Cinta, chemistry antara Rangga Azof dan Haico VDV sukses membuat keduanya ramai dijodohkan oleh netizen.

Dinilai begitu serasi dan sama-sama menyandang status lajang, Haico dan Azof beberapa kali kedapatan menghabiskan waktu bersama sehingga membuat keduanya diduga menjalin hubungan di luar lokasi syuting.

Apalagi kini sinetron yang tayang di stasiun televisi SCTV itu sudah dinyatakan tamat.

Hal itu membuat netizen makin curiga perihal motif dibalik keduanya menghabiskan waktu bersama.

Bahkan beberapa waktu lalu Azof dan Haico kembali dipertemukan sebagai pasangan kekasih di video klip terbaru wanita berusia 19 tahun itu.

Tak kalah mesra dari pada saat beradu akting sebagai Cinta dan Samudra, video klip berjudul Bahagia Bersamamu itu telah ditonton sebanyak 10 juta kali di youtube.

Kabar bahagia itu disampaikan secara langsung oleh Haico lewat unggahan foto kebersamaannya dengan Azof di akun instagram pribadinya, Jumat (30/7/2021)

Foto Haico Van der Veken dan Rangga Azof. (instagram @haico.vdv)

"Thank you so much for all the love and support 10JUTA+++ viewers. you guys are all amazing," tulis Haico.

Dalam foto tersebut Hico dan Azof tampak serasi dengan mengenakan pakaian bernuansa merah muda yang sama.