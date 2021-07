Jadi Sebab Arya Saloka Takluk, Ini Watak Asli Putri Anne Luluhkan Hati si Aldebaran Ikatan Cinta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah tenar berkat Sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka jadi sorotan. Sang istri, Putri Anne juga ikut tersorot.

Bahkan, Putri Anne kerap dibanding-bandingkan dengan Amanda Manopo yang jadi lawan main suaminya di Sinetron Ikatan Cinta.

Bukan hanya itu, netizen juga ada yang berharap Arya Saloka dan Putri Anne bercerai gara-gara fans yang terlalu baper dengan Sinetron Ikatan Cinta.

Nah, dibalik itu, rupanya Arya Saloka memiliki cinta yang murni untuk Putri Anne.

Hal ini terungkap dalam wawancara virtual Nadya Mulia dan Arya Saloka prihal alasan pemeran Aldebaran jatuh hati ke Putri Anne.

"Sosok dari Anne yang membuat kamu begitu yakin she is the one itu apa?" tanya Nadya Mulia.

Arya Saloka mengaku sering bingung jika mendengar pertanyaan seperti itu.

Pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta ini mengaku tidak ada hal khusus yang membuatnya jatuh cinta ke Putri Anne.

Hanya saja dikatakan Arya Saloka, itu ia lakukan karena ditakutkan kelak satu hal itu juga akan membuatnya mencari alasan ketidak sukaannya ketika terjadi konflik.

"Apa yah, gue itu suka bingung kalo ditanya karena keadaan itu gue, ehh nggak mau mencari alasan kenapa gue suka sama si A, atau kenapa gue suka sama si B.

