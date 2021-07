Jadwal Live Streaming TVRI Semifinal Badminton Olimpiade, Greysia Polii/Apriyani & Ginting Main Pagi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming badminton Olimpiade Tokyo 2021 babak Semifinal Sabtu (31/7/2021) dan Link Live Streaming Vidio.com gratis menggunakan paket Telkomsel, tak via Live Streaming Indosiar dan Live Streaming TVRI. Greysia Polii/Apriyani main.

Live Streaming Badminton Olimpiade Tokyo 2021 bisa ditonton lewat TV Online Vidio.com, bisa via Siaran Langsung TVRI dan Siaran Langsung Indosiar. Anthony Ginting vs Anders Antonsen main.

Indonesia masih menyimpan peluang pada dua sektor di cabang olahraga bulutangkis untuk meraih medali tertinggi pada penyelenggaraan Olimpiade 2021.

Dua wakil Indonesia akan bertanding, Sabtu (31/7/2021), yakni Greysia Polii/Apriyani Rahayu vs Lee So Hee/Shin Seung Chan dan Anthony Sinisuka Ginting vs Anders Antonsen di Olimpiade Tokyo 2021.

Baik Greysia/Apriyani dan Anthony Ginting diharapkan untuk mencapai partai final, setidaknya menjaga asa untuk meraih medali emas.

Terlebih lagi, unggulan dari sektor ganda putra, Ahsan/Hendra terhenti langkahnya pada babak semifinal setelah dikalahkan oleh Lee Yang/Wang Chi-lin, dua set langsung.

The Daddies (julukan Ahsan/Hendra) masih memiliki kans untuk menyumbang medali perunggu.

Lee/Wang memiliki catatan unik di ajang turnamen empat tahunan ini dengan mengalahkan ganda putra nomor satu dan dua dunia, yakni Kevin/Marcus dan Ahsan/Hendra.