Prediksi Brasil vs Mesir Perempatfinal Sepakbola Olimpiade Tokyo, Richarlison Main

Prediksi Susunan Pemain Brasil vs Mesir di laga sepakbola Olimpiade 2021, Sabtu (31/7/2021) via Live Streaming Vidio.com

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Brasil vs Mesir di laga sepakbola Olimpiade 2021, Sabtu (31/7/2021). Richarlison main.

Jadwal Olimpiade Tokyo 2020 cabor sepakbola babak perempatfinal tersaji pertandingan Brasil vs Mesir mulai pukul 17.00 WIB.

Brasil vs Mesir ini akan menjadi duel perempatfinal di Olimpiade 2021. Cek susunan pemain lengkap di artikel ini.

Selain Brasil vs Mesir, Kedua tim melakukan persiapan yang tak main-main sejak dimulainya laga Olimpiade Tokyo 2020.

Brasil lolos ke perempat final setelah mampu keluar sebagai juara Grup D dengan raihan 7 poin. Sepanjang fase grup Selecao tidak pernah kalah, dengan catatan 2 kemenangan dan 1 hasil seri.

Sementara Mesir merupakan runner up grup C. Tim berjuluk The Pharaohs itu sebenarnya meraih total poin sama dengan Argentina, yakni 3 angka. Namun, Mesir unggul selisih gol atas Tim Tango dan membuat mereka memastikan 1 tiket ke 8 besar.

Ini merupakan pertemuan perdana bagi kedua kesebelasan sepanjang sejarah. Mesir U23 belum pernah bertanding melawan Brasil U23 dalam kompetisi apa pun sebelumnya.

Meski begitu, Brasil jelas lebih diunggulkan atas Mesir jelang laga nanti. Selain unggul dari segi rekor pertandingan fase grup, Selecao juga punya skuad yang diisi para pemain kelas dunia.

Salah satu pemain yang patut diwaspadai oleh lini belakang Mesir dalam laga nanti adalah striker Brasil, Richarlison. Penyerang sayap jebolan Copa America 2021 itu merupakan top skor sementara Olimpiade Tokyo 2020 dengan raihan 5 gol.

Namun demikian, Richarlison pun mengakui sulit menembus pertahanan lawan di 2 laga terakhir. Untuk itu, di laga kontra Mesir nanti, ia ingin skuadnya tampil maksimal dan fokus.