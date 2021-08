SKOR 0-1! Link Streaming TV Online Arsenal vs Chelsea Derby London Pra Liga Inggris di Babak Pertama

Sedang Berlangsung Link Live Streaming Arsenal vs Chelsea dan cara nonton live streaming tv online The 5th Stand, Skor 0-1 di Babak Pertama, Kai Havertz dimainkan Thomas Tuchel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Live Streaming Arsenal vs Chelsea di ajang The Mind Series 2021 jelang Liga Inggris pada Minggu 1 Agustus 2021 via aplikasi gratis The 5th Stand. Hasil di Babak Pertama Skor 0-1, gol Kai Havertz.

Duel Derby London tersaji dan saat ini sedang berlangsung pada ajang The Mind Series 2021 antara Arsenal vs Chelsea via Live Streaming TV Online. Cek cara nonton live streaming laga ini di artikel ini.

Jadwal Live Streaming Arsenal vs Chelsea pada ajang The Mind Series 2021 jelang Liga Inggris bisa diakses gratis via aplikasi The 5th Stand yang tayang jam 21.00 WIB. Skor 0-0 di babak pertama hingga menit 26, Kai Havertz yang diturunkan Thomas Tuchel cetak gol.

Cara nonton live streaming Derby London antara Arsenal vs Chelsea nantinya bisa ditonton gratis via Live Streaming TV Online melalui layanan aplikasi mobile resmi Chelsea, The 5th Stand.

Chelsea dijadwalkan melakoni dua laga derbi London sekaligus di ajang turnamen pramusim, The Mind Series.

Setelah melawat ke markas Arsenal di Stadion Emirates, akhir pekan ini, Chelsea akan menjamu Tottenham Hotspur di Stadion Stamford Bridge, akhir pekan depan.

Kendati berstatus laga pemanasan jelang musim kompetisi 2021/2022, winger Chelsea, Hakim Ziyech, tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini.

Pemain timnas Maroko tersebut itu pun mengaku sudah tidak sabar untuk bisa merumput di dua laga tersebut.

''Kami akan melakoni laga berat di dua laga pramusim berikutnya. Anda tentu ingin ambil bagian dalam laga-laga seperti itu (derbi London). Kami sudah tidak sabar untuk menghadapi dua tim tersebut. Sekarang, hal terpenting buat kami adalah memulihkan kondisi,'' ujar Ziyech di laman resmi klub, Jumat (30/7/2021).

Di dua laga pramusim sebelumnya, juara Liga Champions musim lalu itu berhasil membungkam Peterborough United, 6-1, pertengahan Juli.