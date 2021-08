Harga Bitcoin Turun 5,99 Persen Pada Perdagangan di Awal Pekan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga bitcoin pada perdagangan di awal pekan ini terpantau alami penurunan.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Coinmarketcap, Senin (2/8/2021) pukul 10.30 WIB, harga bitcoin terkoreksi di posisi $39,778.49 atau turun 5,99 persen dari perdagangan hari sebelumnya.

Padahal dua hari lalu tepatnya pada Sabtu (31/7/2021) malam naik hampir US$ 43.000 per bitcoin , tertinggi sejak pertengahan Mei dan hampir US$ 10.000 lebih tinggi dari harga pekan lalu.

Matrixport, penyedia layanan kripto, telah menutup putaran pendanaan Seri C senilai $100 juta dengan valuasi lebih dari $1 miliar.

Dilansir coindesk, putaran ini dipimpin oleh mitra DST Global, C Ventures dan K3 Ventures.

Qiming Venture Partners, CE Innovation Capital, Tiger Global, Cachet Group, Palm Drive Capital, Foresight Ventures dan A&T Capital juga berpartisipasi.

Pendanaan akan digunakan untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan untuk penawaran dan keamanan produknya sambil meningkatkan pengalaman pengguna platform.

Hingga saat ini, start-up yang berbasis di Singapura telah mengumpulkan $129 juta.

Pada Maret 2021, perusahaan mengatakan memegang lebih dari $10 miliar aset yang dikelola dan telah mencatat $5 miliar transaksi bulanan di semua produk.

Ilustrasi Bitcoin. (THINKSTOCKS)

