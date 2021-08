Kondisi Tubuh El Rumi dan Ahmad Dhani Kini Terbaring di Rumah Sakit, Tissa Biani Bereaksi

Instagram @elelrumi via TribunSolo.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tissa Biani kekasih Dul Jaelani bereaksi. El Rumi mengunggah sebuah foto di Instagram pribadinya.

Ya, tak seperti biasanya, pemilik nama lengkap Ahmad Jalaluddin Rumi membagikan foto saat terbaring di rumah sakit.

Bahkan tak sendirian, dalam foto tersebut tampak Ahmad Dhani juga ikut terbaring di kasur sebelahnya.

Nah, pada foto terlihat keduanya sama-sama menggenakan masker.

Kondisi El Rumi dan Ahmad Dhani membuat banyak yang penasaran dengan kondisi

Pasalnya, putra kedua Maia Estianty ini menyebut jika kesehatan adalah kekayaan terbesar.

"The Greatest Wealth is Health. Stay Active and Stay Healthy! (Kekayaan Terbesar adalah Kesehatan. Tetap Aktif dan Tetap Sehat!)," tulisnya di laman Instagram dikutip Tribunsolo.com pada Senin (2/8/2021).

Sontak unggahan tersebut banjir komentar warganet.

Bahkan, Tissa Biani kekasih sang adik juga ikut memberikan komentar.

