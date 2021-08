Posisi Ria Ricis Dibawah Baim Wong, Lihat Daftar Gaji Tiap Bulan 5 Youtuber Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Per akhir bulan Juli 2021, Deddy Corbuzier bertahan sebagai Youtuber dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Diketahui, Rans Entertaiment ( Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ), Baim Paula ( Baim Wong dan Paula Verhoeven ), AH ( Atta Halilintar ) dan Ricis Official ( Ria Ricis ) juga masuk daftar.

Ya, Youtuber Indonesia paling tajir masih didominasi artis dan presenter.

Nah, daftar youtuber Indonesia dengan gaji bulanan tertinggi masih dikuasai 5 channel. Tertinggi yakni Deddy Corbuzier.

Mengacu data Social Blade, Sabtu (31/7), Deddy Corbuzier menjadi youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi.

Yakni di rentang US$ 28.200 - US$ 451.100. Jumlah itu setara Rp 408,90 juta - Rp 6,54 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Deddy Corbuzier menggeser dominasi Raffi Ahmad sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi.

Raffi Ahmad sempat menjadi youtuber Indonesia paling tajir dalam beberapa bulan terakhir.

Lewat akun Rans Entertainment, kini Raffi Ahmad menduduki posisi kedua youtuber Indonesia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 23.400 - US$ 374.600 setara Rp 339,30 juta hingga Rp 5,43 miliar.

Sementara Baim Wong menguntit di posisi ketiga sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi, yakni di rentang US$ 14.400 - US$ 230.700 setara Rp 208,80 juta - Rp 3,35 miliar.

