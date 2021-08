Cara Nonton Live Streaming Chelsea vs Tottenham di The Mind Series, Pamer Trofi Liga Champions

Prediksi susunan pemain dan Live Streaming Chelsea vs Tottenham di ajang The Mind Series 2021 dan cara nonton live streaming tv online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi susunan pemain dan Live Streaming Chelsea vs Tottenham di ajang The Mind Series 2021 jelang Liga Inggris pada Kamis 5 Agustus 2021 via aplikasi gratis The 5th Stand. The Blues pamer trofi Liga Champions.

Duel Derby London tersaji pada ajang The Mind Series 2021 antara Chelsea vs Tottenham Hotspurs via Live Streaming TV Online. Cek cara nonton live streaming laga ini di artikel ini.

Jadwal Live Streaming Chelsea vs Tottenham pada ajang The Mind Series 2021 jelang Liga Inggris bisa diakses gratis via aplikasi The 5th Stand yang tayang jam 01.45 WIB. Pada laga ini, Chelsea akan pamer trofi Liga Champions.

Cara nonton live streaming Derby London antara Chelsea vs Tottenham nantinya bisa ditonton gratis via Live Streaming TV Online melalui layanan aplikasi mobile resmi Chelsea, The 5th Stand.

Baca juga: Brasil vs Spanyol di Final! Hasil Sepakbola Olimpiade 2021, Gol Marco Asensio Benamkan Jepang

Baca juga: LINK Streaming TV Online Man City vs Blackpool Ujicoba Jelang Liga Inggris, Racikan Pep Guardiola

Dua tim Kota London, Chelsea dan Tottenham Hotspur akan saling bertemu di ajang The Mind Series 2021.

The Mind Series adalah turnamen pra-musim yang diikuti tiga klub asal London, Arsenal, Chelsea dan Tottenham Hotspur.

Berlangsung di Stamford Bridge Chelsea sebelumnya sudah melawan Arsenal dan menang dengan skor 2-1.

Chelsea juga menang dengan skor serupa saat melakoni uji coba melawan Bournemouth.

Satu lagi, sebelum melawan Bournemuth Chelsea mengklaim kemenangan 6-1 atas Peterborough dari pertandingan yang tertutup.

Sementara Tottenham menang 3-1 atas MK Dons. Son Heung-min, Dele Alli, dan Lucas Moura jadi aktor kemenangan tim Nuno Espirito Santo.