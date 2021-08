Gading Marten Ucap Terima Kasih, Postingannya di Media Sosial Kenang Masa Lalu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Gading Marten kenang masa lalunya, mantan suami Gisella Anastasia ini ucap rasa syukur dan terima kasih.

Ayah Gempi juga identik dengan sosok Roy Marten, sang ayah,

Berkat kemampuan aktingnya Gading Marten masih saja dipercaya memerankan bintang utama dari sejumlah judul film populer.

Sebut saja film seperti Love For Sale, Guru - Guru Gokil, sampai Nagabonar Reborn berhasil diperankan Gading dengan apik hingga sukses merebut hati ribuan penonton.

Kesuksesan yang kini berhasil diraihnya membuat Gading Martin kembali menatap tilas jejak perjalanannya saat memasuki dunia hiburan Indonesia.

Seperti yang dilansir melalui unggahan yang dibagikan di story instagramnya, Senin (2/8/2021).

Mulanya mantan suami Gisella Anastasia itu membagikan unggahan dari sebuah akun yang membandingkan penampilannya saat baru pertama bermain film dengan sekarang.

Postingan Gading Marten (Instagram Gading Marten)

"18 FU*8ING YEARS AGO," tulis Gading.

Menyadari keberhasilannya kini, Gading Marten pun mengungkapkan rasa syukurnya dengan kembali mengenang perjuangannya dalam meniti karir.

Postingan Gading Marten (Instagram Gading Marten)

'Abis liat postingan sebelumnya, jadi makin bersyukur udah ngelewatin banyak hal di dunia entertainment susahnya,kerasnya, hasilnya, i'm so lucky and blessed, thank u lord," ujarnya.

