Gelar Seminar Internasional, Mahasiswa Farmasi FMIPA ULM Hadirkan Pembicara Dalam dan Luar Negeri

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Situasi pandemi covid-19 yang masih terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel), kegiatan para mahasiswa masih bisa tetap dilakukan secara daring.

Seperti Kegiatan Seminar Intenasional The 2nd International Conference of Pharmacy Lambung Mangkurat (The 2nd ICPLM) akan digelar pada Kamis, 12 Agustus 2021 mendatang secara daring melalui platform virtual zoom.

Kegiatan akan dilaksanakan secara daring untuk mendukung program pemerintah menanggulangi penyebaran virus covid-19.

Tema yang akan dibahas pada seminar Internasional itu tentang "Advanced Drug Delivery Systems”.

Baca juga: Kreativitas Mahasiswa Kalsel di Tengah Pandemi, Gelar Seminar Daring Bertaraf Internasional

Baca juga: The 2nd ICPLM oleh Mahasiswa Farmasi ULM Digelar Secara Daring, Jumlah Peserta Tak Terbatas

Seminar internasional ini akan mengundang para pembicara dengan reputasi kelas dunia yang merupakan ahli di bidang ilmu kefarmasian khususnya mengenai Sistem penghantaran obat terbaru dan termutakhir abad ini (Advanced Delivery Systems).

Empat pembicara telah disiapkan pada acara seminar Internasional yang dilaksanakan oleh para mahasiswa Mahasiswa Program Studi Farmasi FMIPA ULM.

Pembicara pertama Prof. Dr. Andreas Bernkop-Schnürch, Head of Department Pharmaceutical Technology, Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Austria.

Baca juga: Prodi Farmasi FMIPA ULM Gelar Seminar Internasional, Peserta dari Luar Negeri Turut Hadir

Baca juga: Mahasiswa Prodi Farmasi FMIPA ULM Gelar Seminar Internasiona, Jumlah Pendaftar Ribuan

Pembicara kedua yaitu Dr Hanene Ali-Boucetta PhD, MPharm, MRPharms. Merupakan ahli dibidang nanoteknologi pada School of Pharmacy, Universitas Birmingham UK.

Pembicara ketiga dari Indonesia, Dr. Apt. Samsul Hadi, M.Sc. Dosen di Program Studi Farmasi FMIPA ULM.

Ahmad Saleh, salah satu mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang menempuh studi doctoral (PhD) di Department of Pharmaceutical Technology Universitas Innsbruck, Austria juga akan menjadi pembicara dalam seminar internasional nanti.

(Banjarmasinpost.co.id/Rian)