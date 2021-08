Kreativitas Mahasiswa Kalsel di Tengah Pandemi, Gelar Seminar Daring Bertaraf Internasional

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Situasi pandemi covid-19 yang kembali meningkat di Kalimantan Selatan (Kalsel) tidak menghalangi kreativitas para mahasiswa di Kalsel.

Keterbatasan berkegiatan dengan banyak orang, mengharuskan para mahasiswa berpikir kreatif agar tetap bisa berkegiatan positif.

Di tengah pandemi covid-19 yang masih terjadi tidak menghalangi para mahasiswa dan civitas akademika Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk melakukan kegiatan.

Mahasiswa Program Studi Farmasi FMIPA ULM yang tergabung dalam organisasi himpunan mahasiswa farmasi (Himafarma) Avicena memilih cara berkegiatan dengan cara online atau daring.

Sehingga tidak terjadi kerumunan dan menghindari kontak secara langsung untuk mencegah penularan Covid-19.

Para mahasiswa ini dengan bimbingan dan arahan dari para dosen Program Studi Farmasi yang diketuai oleh Apt. Dina Rahmawanty, M.Farm akan mengadakan seminar bertaraf Internasional secara daring.

Kegiatan Seminar Intenasional bertajuk The 2nd International Conference of Pharmacy Lambung Mangkurat (The 2nd ICPLM) akan digelar pada Kamis, 12 Agustus 2021 mendatang secara daring melalui platform virtual zoom.

"Kegiatan akan dilaksanakan secara daring untuk mendukung program pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus covid-19," kata Dina Rahmawanty, Rabu, (4/8/2021).

