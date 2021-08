LINK Live Score Valencia vs AC Milan Ujicoba Jelang Liga Italia Malam Ini, Zlatan Ibrahimovic Absen

Link Live Streaming Valencia vs AC Milan via Live Score, Kamis (5/8/2021) dini hari, Zlatan Ibrahimovic absen

Partai ini jadi kesempatan bagi penyerang baru I Rossoneri, Olivier Giroud untuk kembali membuktikan ketajaman.

Giroud sudah ditampilkan oleh pelatih AC Milan, Stefano Pioli dalam duel verus Nice, Minggu (1/8?2021) lalu.

Ia masuk pada menit ke-61 untuk menggantikan Rafael Leão. Eks Arsenal dan Chelsea itu tidak butuh waktu lama untuk bisa unjuk gigi.

Baru 5 menit di atas lapangan, bomber 34 tahun tersebut mengukir gol perdana nonresmi bagi klub barunya.

Gol tadi menyamakan kedudukan usai Milan tertinggal 1-0 atas tuan rumah.

Giroud sukses membayar kepercayaan yang telah diberikan Milan.