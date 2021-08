Mahasiswa Prodi Farmasi FMIPA ULM Gelar Seminar Internasiona, Jumlah Pendaftar Ribuan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kegiatan Seminar Intenasional The 2nd International Conference of Pharmacy Lambung Mangkurat (The 2nd ICPLM) menarik minat banyak peserta.

Seminar Internasional The 2nd ICPLM akan digelar Kamis, 12 Agustus 2021 mendatang secara daring melalui platform virtual zoom.

Ketua pelaksana Seminar internasional Apt Dina Rahmawanty, M. Farm mengatakan Seminar Internasional dilaksanakan secara daring tidak membatasi jumlah dan jarak serta ruang untuk para peserta yang ingin mengikuti kegiatan seminar.

"Jumlah peserta yang terdaftar sampai dengan saat ini sudah 3.706 peserta," katanya, Rabu, (4/8/2021).

Para peserta dikatakannya tersebar dari berbagai daerah dan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia bahkan beberapa peserta berasal dari luar negeri.

"Dengan semakin banyak peserta yang berpartisipasi maka semakin banyak pula peneliti, akademisi, pelaku industri farmasi, mahasiwa dan pihak-pihak lain yang akan mendapatkan informasi lebih jauh mengenai mengenai Advanced Drug Delivery System," harapnya.

Tema yang akan dibahas disebutkannya sangat penting dan sangat menarik mengingat tema ini jarang diangkat pada seminar-seminar serupa di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Selatan khususnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Rian)