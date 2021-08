Prodi Farmasi FMIPA ULM Gelar Seminar Internasional, Peserta dari Luar Negeri Turut Hadir

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kegiatan Seminar Intenasional The 2nd International Conference of Pharmacy Lambung Mangkurat (The 2nd ICPLM) digelar secara gratis.

Seminar Internasional The 2nd ICPLM akan digelar Kamis, 12 Agustus 2021 mendatang, secara daring melalui platform virtual zoom.

Ketua pelaksana Seminar internasional Apt Dina Rahmawanty, M. Farm mengatakan Seminar Internasional ini digelar tanpa biaya alias gratis untuk para peserta.

"Kegiatan seminar ini akan dilaksanakan pada Kamis, 12 Agustus 2021 dari Pukul 13.00-18.30 WITA melalui media Zoom dan Youtube dan yang terpenting acara ini gratis," katanya, Rabu, (4/8/2021).

Pihaknya mengundang para tenaga kesehatan, dokter, apoteker, akademisi, peneliti, mahasiswa ilmu kesehatan, praktisi dalam industri farmasi di Indonesia.

Bahkan masyarakat umum yang peduli terhadap perkembangan obat di Indonesia diajak berpartisipasi dalam seminar internasional itu.

Pendaftaran dan Informasi lebih lanjut mengenai seminar internasional ini bisa diakses pada official website http://icplm.ulm.ac.id

(Banjarmasinpost.co.id/Rian)