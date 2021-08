The 2nd ICPLM oleh Mahasiswa Farmasi ULM Digelar Secara Daring, Jumlah Peserta Tak Terbatas

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kegiatan Seminar Intenasional The 2nd International Conference of Pharmacy Lambung Mangkurat (The 2nd ICPLM) akan digelar secara daring Kamis, 12 Agustus 2021.

Kegiatan dilaksanakan melalui platform virtual zoom dengan jumlah peserta yang tidak terbatas.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring tidak membatasi jumlah dan jarak para peserta yang ingin mengikuti kegiatan seminar.

Ketua pelaksana Seminar internasional Apt Dina Rahmawanty, M. Farm mengatakan Seminar Internasional ICPLM ini merupakan kegiatan rutin tahunan dari Program Studi Farmasi FMIPA ULM.

Kegiatan pertama sudah dilaksanakan pada 2019 secara luring (offline).

Baca juga: Kreativitas Mahasiswa Kalsel di Tengah Pandemi, Gelar Seminar Daring Bertaraf Internasional

Pada 2020 Seminar Internasional ICPLM tidak dilaksanakan karena awal merebaknya pandemi covid-19.

Kegiatan kembali dilaksanakan pada 2021 ini secara daring karena situasi pandemi covid-19 yang masih terjadi.

"The 2nd ICPLM kali ini istimewa dan berbeda dari sebelumnya karena dua tahun yang lalu kami melaksanakan ICPLM luring di auditorium ULM Banjarbaru. Tahun ini dilaksanakan secara virtual melalui platform zoom," kata Dina Rahmawanty, Rabu, (4/8/2021).

Dia melanjutkan, pelaksanaan The 2nd ICPLM secara virtual ini dirasa istimewa karena sisi positif adalah lebih banyak peserta yang dapat berpartisipasi dengan cakupan yang lebih luas.

Baik peserta dari berbagai daerah di dalam negeri hingga luar negeri karena tidak terkendala dengan jarak dan ruangan.

(Banjarmasinpost.co.id/Rian)