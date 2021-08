Distribusi Air ke Sejumlah Pelanggan PDAM Bandarmasih Menurun

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Distribusi air ke rumah pelanggan PDAM Bandarmasih di sejumlah wilayah di Banjarmasin kembali mengalami gangguan.

Pasalnya distribusi air ke rumah pelanggan mengalami penurunan kurang lebih tiga hari terakhir, khususnya di Kecamatan Banjarmasin Barat dan sebagian Banjarmasin Tengah.

Humas PDAM Bandarmasih, Nur Wakhid pun membenarkan bahwa distribusi air ke pelanggan khususnya di Kecamatan Banjarmasin Barat dan sebagian Kecamatan Banjarmasin Tengah mengalami penurunan.

Kondisi ini menurutnya terjadi karena juga sedang terjadi penurunan jumlah air baku di intake Sungai Bilu, hingga kemudian berdampak pada penurunan distribusi.

"Yang biasanya dari 1500 meter kubik per jam, dan menurun menjadi 1420 meter kubik per jam. Atau menurun sekitar 80 meter kubik per jam atau sekitar 5 persen. Dan meskipun kelihatannya sedikit, namun ini berdampak pada tekanan air yang didistribusikan ke pelanggan," ujarnya, Sabtu (7/8/2021) siang.

Baca juga: Atasi Keluhan Warga Terkait Limbah Produksi, PDAM Bandarmasih Berencana Membangun Decanter

Baca juga: Warga Cempaka Putih Keluhkan Endapan Limbah Sisa Produksi PDAM Bandarmasih

Baca juga: Iduladha 1442 H, KNPI Kalsel Gandeng PDAM Bandarmasih Salurkan Hewan Kurban

Dijelaskan oleh Wakhid, jika biasanya tekanan air yang bisa didistribusikan kepada pelanggan sebesar 2,7 bar maka kini menurun menjadi 2,4 bar saja.

"Jadi yang terdampak pelanggan wilayah Kecamatan Banjarmasin Barat dan sebagian di Kecamatan Banjarmasin Tengah, khususnya di sekitar RS Islam Banjarmasin, Teluk Tiram, Banyiur dan juga Kuin Selatan," katanya kepada banjarmasinpost.co.id.

Disinggung mengenai penyebab menurunnya menurunnya distribusi air tersebut, Wakhid menerangkan disebabkan beberapa faktor.

Salah satunya air sungai yang beberapa waktu ini mengalami kesurutan yang sangat drastis, dan diperkirakan karena kurangnya curah hujan di daerah hulu.