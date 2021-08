Kenang Sosok Adjie Massaid, Aaliyah Anak Reza Artamevia Unggah Foto Lawas Sang Ayah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak terasa 10 tahun sudah mendiang Adjie Massaid berpulang selama-lamanya.

Masih lekat di ingatan publik, Adjie Massaid meninggal dunia akibat serangan jantung pada 5 Februari 2011 silam.

Kepergian ayah dari penyanyi Aaliyah Massaid ini sungguh begitu mendadak dan mengejutkan semua pihak.

Kini Aaliyah Massaid menuliskan pesan menyentuh di hari ulang tahun sang ayah, Adjie Massaid, bagikan potret foto lawas.

Rupanya Aaliyah Massaid masih memperingati hari ulang tahun sang ayah, Adjie Massaid.

Hal itu tampak seperti pada unggahan Aaliyah Massaid dalam Instagram Storynya.

Aaliyah Massaid peringati hari ulang tahun sang ayah, mendiang Adjie Massaid. ((Instagram Aaliyah Massaid))

Pada unggahannya itu, Aaliyah membagikan foto lawasnya dengan sang ayah.

Tangan Aaliyah tampak dituntun oleh mendiang Adjie Massaid.

Untuk melengkapi unggahannya, Aaliyah juga memberikan pesan menyentuh untuk sang mendiang.

"Happy birthday my angel, forever in my heart, my first love.