LINK Streaming TV Online Real Madrid vs AC Milan Ujicoba Malam Ini, Giroud Gantikan Ibrahimovic

Link Live Streaming Real Madrid vs AC Milan via Siaran Langsung MNC TV dan Live Streaming RCTI Plus, Minggu (8/8/2021) jam 23.30 WIB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Real Madrid vs AC Milan via Siaran Langsung MNC TV dan Live Streaming RCTI Plus di laga ujicoba pramusim, Minggu (8/8/2021) malam ini. Ante Rebic sokong Oliver Giroud.

Jadwal Siaran Langsung laga ujicoba pramusim antara Real Madrid vs AC Milan via Live Streaming TV Online bukan via Live Streaming TV Online RCTI Plus ini mulai pukul 23.30 WIB.

Link Live Streaming Real Madrid vs AC Milan bisa diakses via Siaran Langsung MNC TV dan Live Streaming RCTI Plus. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Oliver Giroud gantikan Zlatan Ibrahimovic dan didukung oleh Ante Rebic dari sisi sayap.

Duel Real Madrid vs AC Milan di laga ujicoba pramusim dapat diakses via Live Streaming TV Online RCTI Plus di artikel ini.

Baca juga: LIVE RCTI & MNC TV! Link Streaming Real Madrid vs AC Milan Ujicoba Malam Ini, Giroud Ditopang Rebic

Baca juga: LINK Nonton TV Online Liverpool vs Bilbao Ujicoba Jelang Liga Inggris Jam 22.00 WIB, Van Dijk Main

Baca juga: Prediksi & Link Streaming Parma vs Inter Milan via Live Score Malam Ini, Lukaku Absen

Baca juga: Susunan Pemain & Link Streaming Barcelona vs Juventus Trofi Joan Gamper Malam Ini, Ronaldo vs Depay

Laga Real Madrid vs AC Milan di ajang Athletes Versus Cup akan berlangsung di Stadion Worthersee, Klagenfurt, Austria.

Pada pertandingan ini, Carlo Ancelotti dan Stefano Pioli diprediksi bakal menurunkan kekuatan terbaiknya.

Rossoneri diprediksi kuat menurunkan striker anyarnya, Olivier Giroud.

Mantan pemain Arsenal dan Chelsea itu sudah membukukan satu lesakan di laga pra musim AC Milan sejauh ini.

Ia bakal adu tajam dengan rekan senegaranya yang membela panji El Real, Karim Benzema.

Karim Benzema jelas menjadi andalan di lini depan Real Madrid, mengingat ia adalah striker utama tim.