Masa Lalu Ruben Onsu Dibalik Video Klip Baru Betrand Peto, Singgung Kondisi Hubungan dengan Ayah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Betrand Peto aru saja merilis single berjudul Ayah. Ruben Onsu pun membeberkan kisah masa lalunya dibalik pembuatan video klip yang dinyanyikan anaknya itu.

Seperti judulnya, lagu baru putra Sarwendah itu menceritakan peran ayah yang berjuang untuk kesejahteraan keluarga terutama anak-anaknya.

Video klip lagu baru tersebut bahkan langsung dibintangi oleh Ruben Onsu dan Betrand Peto yang diceritakan hidup dalam keluarga sederhana.

Di balik adegan kedekatan antara ayah dan anak dalam video klip tersebut, Ruben Onsu ternyata memiliki kisah tersendiri yang akhirnya membuat dirinya kembali mengulik perihal masa lalunya.

Lewat unggahan di akun instgram pribadinya, Minggu (8/8/2021) Ruben Onsu menyinggung soal kondisi hubungannya dengan sang ayah di masa lalu yang persis terjadi seperti di dalam video klip tersebut.

"Dulu saya pernah merasakan dianter papa saya ke sekolah dengan motor di pagi hari, suasana antara papa dan anak saya rasa dimanapun ada up and down tp momen seperti itu yg saya rindukann," tulis Ruben.

Ia pun turut menceritakan sikapnya di masa lalu yang terkadang kesal dengan hal - hal yang tak bisa didapatnya tanpa memikirkan kondisi orang tuanya terlebih dulu.

"Dulu taunya minta uang, untuk beli sesuatu, untuk pergi sama teman sepulang sekolah, atau beli keperluan sekolah, tp saat itu saya tidak pernah menanyakan dari mana uang yang didapat papa saya hanya tau nya apa yg kita harus ada dan gak mau tau, jika tidak ada rasa nya kesal sekali," tambahnya.

Ruben pun menduga bahwa hampir seluruh adegan dalam video klip terbaru anak sulungnya itu pernah dialami oleh seluruh ayah dan anak yang tumbuh bersama.

Ikut terlihat dalam pembuatan video klip 'Ayahku', Ruben Onsu memberikan penampilan terbaiknya. Suami Sarwendah sengaja totalitas dalam memerankan sosok ayah di video klip yang ini.