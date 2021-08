Prediksi & Link Streaming Parma vs Inter Milan via Live Score Malam Ini, Lukaku Absen

Prediksi dan Susunan Pemain serta Live Streaming Parma vs Inter Milan via Live Score di laga ujicoba jelang Liga Italia pada Senin (9/8/2021) dini hari. Romelu Lukaku absen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi dan Susunan Pemain serta Live Streaming Parma vs Inter Milan via Live Score di laga ujicoba jelang Liga Italia pada Senin (9/8/2021) dini hari. Romelu Lukaku absen.

Jadwal Siaran Langsung laga ujicoba jelang Liga Italia antara Parma vs Inter Milan tak via Live Streaming TV Online. Laga ini mulai pukul 00.00 WIB, cek skor via Live Score.

Link Live Streaming Parma vs Inter Milan bisa diakses bukan via Live Streaming tapi link Live Score. Cek Prediksi Susunan Pemain di artikel ini, Romelu Lukaku absen.

Duel Parma vs Inter Milan di laga ujicoba jelang Liga Italia tidak dapat diakses via Live Streaming TV Online. Tapi cek laga via Live Score.

Baca juga: Jadwal Liga 1 Lengkap Akan Dirilis PT LIB, Persija vs PSS Sleman Jadi Partai Pembuka

Baca juga: Susunan Pemain & Link Streaming Barcelona vs Juventus Trofi Joan Gamper Malam Ini, Ronaldo vs Depay

Baca juga: Prediksi & Live Streaming Liverpool vs Bilbao Ujicoba Malam Ini Live OChannel, Racikan Klopp

Baca juga: Inter Milan Incar Stiker Man United Setelah Lukaku ke Chelsea, Setan Merah Beri Syarat Khusus

Di tengah persiapan menjalani uji coba kedua, bomber I Nerazzurri, Romelu Lukaku santer dirumorkan bakal menuju ke Chelsea.

Seperti dilaporkan laman Football-Italia, Chelsea semakin dekat untuk mencapai kesepakatan dengan Inter demi mendapatkan Romelu Lukaku.



The Blues disebutkan siap memulangkan kembali mantan pemainnya tersebut dengan mahar sebesar 115 juta euro.

Pada periode 2011–2014, Lukaku pernah membela Chelsea dan sempat dua kali menjalani masa peminjaman menuju West Bromwich Albion dan Everton.

Selama berseragam tim London tersebut, striker asal Belgia itu hanya mencatatkan sejumlah 10 laga di Premier League dalam 2 musim. Pada 2014, Chelsea kemudian menjualnya ke Everton dengan biaya sekitar 35 juta euro.

Sempat tampil untuk Manchester United, Romelu Lukaku kemudian hijrah ke Italia dengan bergabung di Inter.