Red Flag MotoGP Styria 2021! Motor Dani Pedrosa Terbakar, Link Streaming Trans7 Race MotoGP 2021

Sedang Berlangsung MotoGP Styria 2021 seri lanjutan Moto2, Moto3 dan MotoGP 2021 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 1 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (8/8/2021) mulai pukul 19.00 WIB di Sirkuit Sachsenring. Red flag berkibar lantaran motor Lorenzo Savadori (Aprilia Gresini) dan Dani Pederosa (Red Bull KTM) terbakar.

Siaran Langsung Moto2, Moto 3 dan MotoGP 2021 via Live Streaming MotoGP Styria 2021 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2021.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2021 dimulai sesi Free Practice di Jumat (6/8/2021) mulai jam 15.00 WIB dan akan berlangsung Race pada Minggu 8 Agustus 2021. Motor Lorenzo Savadori (Aprilia Gresini) dan Dani Pederosa (Red Bull KTM) terbakar hingga red flag dikibarkan.

Jadwal Live Streaming MotoGP Styria 2021 akan berlangsung. Sebelumnya, Sabtu 7 Agustus 2021 dengan latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2021.

Balapan MotoGP Styria 2021 terpaksa dihentikan pada lap ketiga setelah motor Lorenzo Savadori (Aprilia Gresini) dan Dani Pederosa (Red Bull KTM) terbakar di Tikungan 3.

Balapan MotoGP Styria merupakan seri ke-10 Kejuaraan Dunia musim ini yang dihelat di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg, Austria, pada Minggu (8/8/2021).

Tepat pada lap ketiga, balapan MotoGP Styria terpaksa dihentikan setelah red flag atau bendera merah berkibar.

MotoGP Styria terpaksa dihentikan karena motor Lorenzo Savadori dan Dani Pederosa (Red Bull KTM) terbakar di Tikungan 3.

Dalam tayangan ulang, terlihat Dani Pedrosa terjatuh terlebih dahulu. Savadori yang melintas di belakangnya kemudian tidak bisa menghindar dan langsung menghantam motor Pedrosa.

Beruntung Dani Pedrosa dan Savadori selamat dan bisa berdiri dari lokasi kejadian.