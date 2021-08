Ucapan Gading Marten Kala Sophia Latjuba Rayakan Ultah, Luna Maya Juga Beri Perlakuan Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kini genap menginjak usia 51 tahun, pesona Sophia Latjuba kala merayakan pertambahan usianya yang sudah melebihi setengah abad itu menjadi sorotan.

Sejumlah artis pun ikut berbahagia atas ulang tahun mantan Ariel NOAH itu, mulai Gading Marten bahkan Luna Maya.

Memang, dibalik pesona dan kecantikannya yang masih awet, kini Sophia Latjuba sudah genap berusia 51 tahun pada Minggu (8/8/2021).

Momen pertambahan usia yang dirayakan dalam suasana penuh suka cita itu dibagikan Sophia melalui unggahan beberapa foto berisi penampilan terbarunya di akun instagram miliknya @sophia_latjuba88.

""51 lapses around the sun under my belt. Unbelievable! I'm nothing but proud of myself. And so, the journey goes on, can't wait what's in store. Terima kasih semuanya buat dianya hari ini. I love you all!" tulis Sophi.

Dalam foto yang dibagikannya itu Sophie tampak menawan dengan mengenakan gaun satin hitam sambil menikmati sinar matahari di pinggir salah satu pantai di Bali.

Di momen bahagianya itu Sophia Latjuba sampai mendapat perlakuan spesial dari Gading Marten dan Luna Maya yang memberikan ucapan kepadanya secara khusus.

Melalui story akun instagramnya, Gading mengunggah foto kedekatannya bersama Sophi sambil meberikan ucapan selamat ulang tahun.

"Hbd kakak @sophia_latjuba88 all the bestnya," tulis Gading.

Ucapan selamat dari Gading Marten untuk Sophia Latjuba (Instagram gadiing)

Tak hanya melalui story, Gading sampai 2 kali memberikan ucapan selamat ulang tahun pada ibu Eva Celia itu.