Langgar Jam Malam, Lima Pengunjung Warung Kopi di Desa Suato Tatakan Tapin Terjaring Petugas

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Operasi Pencegahan penyebaran covid-19 terus dilakukan di Kabupaten Tapin menyusul meningkatnya kasus terkonfirmasi Covid-19.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id operasi masif dilaksanakan petugas gabungan selain menyasar pengguna jalan, cafe dan fasilitas publik lainnya, warung kopi malam juga tak luput di datangi petugas.

Hasilnya operasi penegakan disiplin prokes yang terdiri dari Koramil dan Polsek Tapin Selatan menjaring lima pengunjung warung kopi di Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan.

Seorang petugas, Pelda M. Hamrullah mengatakan giat operasi ini terkait pencegahan penyebaran covid-19 yang sering dilakukan di wilayah Koramil Tapin Selatan, baik di Kecamatan maupun di Desa.

Baca juga: Tim Animal Rescue Damkar Pemkab Tapin Kalsel Evakuasi Sarang Tawon di 2 Rumah Warga

Baca juga: Vaksinasi dari Polres Tapin Kalsel Diikuti Ratusan Orang, Lokasi di 3 Tempat

"Koramil 1010-03/Tapin Selatan wilayah teritorialnya dua Kecamatan, Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Salam Babaris, kegiatan serupa akan masif digelar,"ungkapnya, Senin (9/8/2021).

Pelda M. Hamrullah mengatakan ada lima pengunjung kafe yang dijaring dikarenakan melanggar protokol kesehatan.

"Selain melanggar Prokes, pengunjung juga tidak sesuai dengan aturan PPKM Level tiga yakni melewati jam yang diberlakukan," jelasnya.

Ia mengatakan kepada pelanggar, diberikan sangsi teguran dan identitasnya didata sedangkan pemilik warung diingati untuk tidak membuka warung melebih jam yang ditentukan.

Baca juga: Pembunuhan Kalsel, Pelaku Ketiga Pembunuh Perawat RSD Idaman Banjarbaru Dibekuk di Kotabaru

Baca juga: Pembunuhan Kalsel, Saat Dua Pelaku Lain Menghabisi Rundy Irama, Nadi Mendengar Teriakan Minta Tolong

Untuk diketahui, Kabupaten Tapin hingga saat ini masih memberlakukan PPKM level 3.

Adapun aturan yang berlaku yakni untuk pelaksanaan makan minum tetap dilaksanakan dengan Prokes ketat diantaranya Rumah makan dan kafe skala kecil dine in kapasitas 25 persen dan take away untuk rumah makan dan kafe berskala besar.

Selain itu pelaksanaan pusat perbelanjaan jam operasional diberlakukan sampai pukul 17.00 wita dengan kapasitas 25 persen dan sesuai Prokes yang ketat.

Update Data Covid-19 di Kabupaten Tapin, Minggu, (08/08/2021) pasien terkonfirmasi positif ada 1.983 orang, total yang dirawat ada 283 orang, total sembuh 1631 dan yang meninggal dunia ada 86 orang.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene).