Rekap Hasil Laga Pra-musim : Madrid vs AC Milan Imbang, Inter Menang, Liverpool Seri

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah hasil pertandingan ujicoba pra-musim klub-klub elit peserta Liga Champions musim depan macam Real Madrid vs AC Milan, Inter Milan vs Parma serta Liverpool vs Bilbao yang digelar malam tadi Minggu (8/8/2021) hingga Senin (9/8/2021) dini hari.

Inter Milan dan Barcelona sukses meraih kemenangan meyakinkan atas lawan-lawannya.

Sementara laga Liverpool, serta laga Real Madrid vs AC Milan berakhir dengan hasil imbang.

* Liverpool Imbang

Liverpool bermain 1-1 saat melawan klub Liga Spanyol Athletic Bilbao di Stadion Anfield pada Minggu (8/8/2021).

Dalam laga persiapan pramusim ini The Reds memimpin lebih dulu lewat Diogo Jota. Namun, kubu LaLiga tersebut membalas lewat gol gelandang Alex Berenguer.

Pertandingan itu menjadi kali pertama dalam satu setengah tahun terakhir markas Liverpool tersebut menampung hingga 70 persen kapasitas stadion.

Tak hanya itu, pertandingan juga menjadi landasan tambahan bagi duo bek yang cedera parah, Virgil van Dijk serta Joe Gomez, untuk mendapatkan menit bermain lebih.

Liverpool memimpin lebih dulu lewat penyelesaian brilian dari Diogo Jota.

Pasukan The Reds menekan lawan di daerah pertahanan mereka sendiri dan mendapatkan hasil.